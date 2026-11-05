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Γιος πρώην προέδρου του Ισημερινού, του Αμπνταλά Μπουκαράμ, συνελήφθη καθώς φέρεται να έχει σχέσεις με τη διακίνηση ναρκωτικών, στο πλαίσιο επιχείρησης που διεξήχθη από κοινού με τις Αρχές των ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο υπουργός Εσωτερικών Τζον Ρέιμπεργκ.

Ο Χακόμπο Μπουκαράμ Πούλι συνελήφθη στη Γουαγιακίλ (νοτιοανατολικά) μαζί με άλλα δύο πρόσωπα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε συνεργασία με την DEA, την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών. Άλλα δύο πρόσωπα συνελήφθησαν στον Παναμά.

«Σε βάρος των πέντε πολιτών εκκρεμούσε κόκκινη ειδοποίηση της Interpol και καταζητούνταν από τις Αρχές των ΗΠΑ» για ενέργειες που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, ανέφερε ο Ρέιμπεργκ μέσω X.

Η επιχείρηση που διεξήχθη σε συνεργασία με την DEA επέτρεψε «οι συλληφθέντες να τεθούν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, στο πλαίσιο των διαδικασιών απέλασής (τους) στις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο πρώην πρόεδρος Μπουκαράμ κατήγγειλε τη σύλληψη του γιου του, που απέδωσε στο πολιτικό «μίσος», μέσω X.

Το 2022, η Ουάσινγκτον είχε απαγορεύσει στον πρώην αρχηγό του κράτους, τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους την είσοδο στις ΗΠΑ, λόγω της φερόμενης «συμμετοχής τους σε ενέργειες» που κατ’ αυτήν πρόδιδαν «εκτεταμένη διαφθορά».

Τον Σεπτέμβριο εξάλλου η δικαιοσύνη του Ισημερινού καταδίκασε τον Μπουκαράμ και τον γιο του Χακόμπο για παράνομη πώληση τεστ για την COVID-19.

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