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Γιος πρώην προέδρου του Ισημερινού, του Αμπνταλά Μπουκαράμ, συνελήφθη καθώς φέρεται να έχει σχέσεις με τη διακίνηση ναρκωτικών, στο πλαίσιο επιχείρησης που διεξήχθη από κοινού με τις Αρχές των ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο υπουργός Εσωτερικών Τζον Ρέιμπεργκ.
Ο Χακόμπο Μπουκαράμ Πούλι συνελήφθη στη Γουαγιακίλ (νοτιοανατολικά) μαζί με άλλα δύο πρόσωπα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε συνεργασία με την DEA, την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών. Άλλα δύο πρόσωπα συνελήφθησαν στον Παναμά.
«Σε βάρος των πέντε πολιτών εκκρεμούσε κόκκινη ειδοποίηση της Interpol και καταζητούνταν από τις Αρχές των ΗΠΑ» για ενέργειες που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, ανέφερε ο Ρέιμπεργκ μέσω X.
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
En el marco de una operación regional coordinada entre Ecuador y Panamá, la Policía Nacional del Ecuador, en articulación con la DEA, el Gobierno de los Estados Unidos e INTERPOL, ejecutó la detención de cinco ciudadanos ecuatorianos requeridos por la justicia estadounidense.
En Panamá fueron detenidos:
• ESTRADA BONILLA JAIME.
• ESTRADA MEDRANDA JAIME.
En Guayaquil fueron detenidos:
• BUCARAM PULLEY JACOBO ABDALA.
• FERNÁNDEZ MENÉNDEZ GEOVANNY ANTONIO.
• BRIONES LÓPEZ WILLIAM JOSÉ.
Los cinco ciudadanos registran Notificación Roja de INTERPOL y son requeridos por las autoridades de los Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.
Estas acciones forman parte de la cooperación internacional contra las estructuras del narcotráfico y permitieron poner a los detenidos a órdenes de las autoridades competentes, en el marco de los respectivos procesos de extradición hacia los Estados Unidos.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa ratifica su compromiso de fortalecer la cooperación internacional, combatir el narcotráfico y enfrentar al crimen organizado sin tregua ni impunidad.
@DEAHQ
@USembassyEC
@DEATerryCole
— John Reimberg (@JohnReimberg) November 4, 2026
Η επιχείρηση που διεξήχθη σε συνεργασία με την DEA επέτρεψε «οι συλληφθέντες να τεθούν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, στο πλαίσιο των διαδικασιών απέλασής (τους) στις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο υπουργός.
Ο πρώην πρόεδρος Μπουκαράμ κατήγγειλε τη σύλληψη του γιου του, που απέδωσε στο πολιτικό «μίσος», μέσω X.
A todos los miserables que creen en las infames acusaciones contra mi hijo jacobito armadas con mala fe y con odio contra mi familia, sepan que de peores circunstancias hemos salido, que a mi ya me acusaron de trafico de drogas en el año 1986, y luego me pidieron perdón. Y esto es lo que va a pasar porque los gringos tienen un sistema judicial impoluto, justo y no van a permitir que el odio politico de los que han armado esta tramolla vaya a predominar, no solamente eso en Estados Unidos saldrá libre. Los Bucaram siempre hemos sido una familia sana y honorable y ahora se va a comprobar.
— Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) November 5, 2026
Το 2022, η Ουάσινγκτον είχε απαγορεύσει στον πρώην αρχηγό του κράτους, τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους την είσοδο στις ΗΠΑ, λόγω της φερόμενης «συμμετοχής τους σε ενέργειες» που κατ’ αυτήν πρόδιδαν «εκτεταμένη διαφθορά».
Τον Σεπτέμβριο εξάλλου η δικαιοσύνη του Ισημερινού καταδίκασε τον Μπουκαράμ και τον γιο του Χακόμπο για παράνομη πώληση τεστ για την COVID-19.