Γιος πρώην προέδρου του Ισημερινού, του Αμπνταλά Μπουκαράμ, συνελήφθη καθώς φέρεται να έχει σχέσεις με τη διακίνηση ναρκωτικών, στο πλαίσιο επιχείρησης που διεξήχθη από κοινού με τις Αρχές των ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο υπουργός Εσωτερικών Τζον Ρέιμπεργκ.

Ο Χακόμπο Μπουκαράμ Πούλι συνελήφθη στη Γουαγιακίλ (νοτιοανατολικά) μαζί με άλλα δύο πρόσωπα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε συνεργασία με την DEA, την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών. Άλλα δύο πρόσωπα συνελήφθησαν στον Παναμά.

«Σε βάρος των πέντε πολιτών εκκρεμούσε κόκκινη ειδοποίηση της Interpol και καταζητούνταν από τις Αρχές των ΗΠΑ» για ενέργειες που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, ανέφερε ο Ρέιμπεργκ μέσω X.

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

En el marco de una operación regional coordinada entre Ecuador y Panamá, la Policía Nacional del Ecuador, en articulación con la DEA, el Gobierno de los Estados Unidos e INTERPOL, ejecutó la detención de cinco ciudadanos ecuatorianos requeridos por la justicia estadounidense.

En Panamá fueron detenidos:

• ESTRADA BONILLA JAIME.

• ESTRADA MEDRANDA JAIME.

En Guayaquil fueron detenidos:

• BUCARAM PULLEY JACOBO ABDALA.

• FERNÁNDEZ MENÉNDEZ GEOVANNY ANTONIO.

• BRIONES LÓPEZ WILLIAM JOSÉ.

Los cinco ciudadanos registran Notificación Roja de INTERPOL y son requeridos por las autoridades de los Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

Estas acciones forman parte de la cooperación internacional contra las estructuras del narcotráfico y permitieron poner a los detenidos a órdenes de las autoridades competentes, en el marco de los respectivos procesos de extradición hacia los Estados Unidos.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa ratifica su compromiso de fortalecer la cooperación internacional, combatir el narcotráfico y enfrentar al crimen organizado sin tregua ni impunidad.

@DEAHQ

@USembassyEC

@DEATerryCole

— John Reimberg (@JohnReimberg) November 4, 2026