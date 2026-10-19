Σοκ και θλίψη προκαλεί η τραγωδία που εκτυλίχθηκε σε ζωντανή μετάδοση στον Ισημερινό, όταν ο Ρωμααιοκαθολικός ιερέας Πατρίσιο Σάντσες Μολινάρι έχασε τη ζωή του μέσα στο ναό.

Ο ιερέας τελούσε τη Θεία Λειτουργία στην εκκλησία «Παναγία της Αέναης Βοήθειας» στο νότιο Γκουαγιακίλ, όταν ένας γιγαντιαίος, βαρέως τύπου σταυρός αποκολλήθηκε ξαφνικά από τον τοίχο πάνω από την Αγία Τράπεζα και τον χτύπησε στο κεφάλι.

Το τραγικό ειρωνικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο ιερέας, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν το μοιραίο ατύχημα, εκφωνούσε κήρυγμα για τη φευγαλέα φύση της ανθρώπινης ζωής και την ανάγκη αφιέρωσης χρόνου στον Θεό και την οικογένεια.

Το προφητικό κήρυγμα για τη φευγαλέα φύση της ζωής

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, στον Ναό της «Παναγίας της Αέναης Βοήθειας» στο νότιο Γκουαγιακίλ της νοτιοδυτικής πλευράς του Ισημερινού.

Ο πατήρ Πατρίσιο Αλφρέδο Σάντσες Μολινάρι βρισκόταν στην Αγία Τράπεζα και απευθυνόταν στο ποίμνιό του, αναλογιζόμενος τα λόγια του Ιησού. Στο κήρυγμά του, συμβούλευε τους πιστούς να μην σπαταλούν τη ζωή τους στα τηλέφωνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά να δίνουν αξία στις ανθρώπινες σχέσεις και την πίστη.

«Μια μέρα, όλοι εμείς εδώ θα πεθάνουμε κι εμείς, και μερικές φορές ο χρόνος που έχουμε αφιερώσει σε πράγματα δεν έχει τόσο νόημα όσο ο χρόνος που περνάμε με τον Θεό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιερέας.

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, πρόσθεσε:

«Ο ποιοτικός χρόνος που αφιερώνουμε στον Θεό, στους αδελφούς και τις αδελφές μας, στους συζύγους μας, στα παιδιά μας και στην οικογένειά μας, αυτός ο χρόνος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τον αξιοποιήσουμε».

Η στιγμή της πτώσης του σταυρού

Αμέσως μετά τα λόγια αυτά, ο πατήρ Πατρίσιο ξεκίνησε μια νέα προσευχή, ζητώντας από τον Θεό να ευλογήσει τους παρευρισκόμενους. Τότε, χωρίς καμία προειδοποίηση, ο βαριά κατασκευασμένος σταυρός που ήταν αναρτημένος στον τοίχο πάνω από την Αγία Τράπεζα αποκολλήθηκε και έπεσε με ορμή στο πίσω μέρος του κεφαλιού του ιερέα, καταπλακώνοντάς τον. Ο ίδιος δεν φάνηκε να αντιλαμβάνεται την πτώση πριν τον χτυπήσει.

Το δυστύχημα καταγράφηκε ζωντανά από τις κάμερες που μετέδιδαν τη Θεία Λειτουργία στο διαδίκτυο. Στο ηχητικό της μετάδοσης ακούστηκαν τα ουρλιαχτά και οι κραυγές πανικού των πιστών, οι οποίοι έσπευσαν αμέσως στην Αγία Τράπεζα για να ανασύρουν τον ιερέα και να καλέσουν σε βοήθεια.

Παρά την ταχεία άφιξη των πρώτων διασωστών, ο πατήρ Πατρίσιο κατέληξε την ίδια ημέρα λόγω των βαρύτατων τραυμάτων που υπέστη.

Το βίντεο που δείχνει το σταυρό να πέφτει και να καταπλακώνει τον ιερέα – Προσοχή σκληρές εικόνες:

Ποιος ήταν ο Πατέρας Πατρίσιο Σάντσες Μολινάρι

Ο εκλιπών ιερέας ανήκε στο Τάγμα του Πανάγιου Λυτρωτή (Εκκλησία του Αγίου Λυτρωτή), ένα Ρωμααιοκαθολικό θρησκευτικό τάγμα που ιδρύθηκε το 1732 και διαθέτει παρουσία σε 80 χώρες. Υπηρετούσε υπό την Αρχιεπισκοπή της Γκουαγιακίλ, ενώ είχε προσφέρει πολυετές έργο και στην ενορία San Lorenzo του Vinces, στην επαρχία Los Rios.

Ο Καρδινάλιος Αρχιεπίσκοπος Μονσινιόρος Λουίς Τζεράρντο Καμπρέρα Ερέρα επιβεβαίωσε με βαθιά θλίψη τον θάνατό του.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η εκκλησία ανέφερε:

«Ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας Patricio Alfredo Sánchez Molinari, ο οποίος υπηρέτησε ως εφημέριος της εκκλησίας Perpetual Help στο Κεντρικό Βικαριάτο, αναχώρησε για το Σπίτι του Πατέρα για να απολαύσει την παρουσία και τη δόξα Του».

Μέχρι στιγμής, παραμένουν ασαφή τα αίτια που προκάλεσαν την ξαφνική αποκόλληση του βαρέος σταυρού από τον τοίχο του ναού, ενώ οι τοπικές Αρχές και οι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια τεχνική εξήγηση για το περιστατικό.

Πηγές: NewYorkPost