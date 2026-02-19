Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν ένοπλοι σε πάρκο της πόλης Γουαγιακίλ, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ισημερινού, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η επίθεση σημειώθηκε την προηγούμενη νύχτα σε πάρκο που βρίσκεται κοντά σε σχολείο στη συνοικία Λας Ορκίντεας (βόρεια). Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι δράστες πυροβόλησαν πάνω από 50 φορές εναντίον των θυμάτων.

Όταν έφθασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, τέσσερις άνθρωποι κείτονταν νεκροί. Δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Από τον Ιανουάριο του 2024 ο πρόεδρος Νομπόα έχει κηρύξει τον πόλεμο στο οργανωμένο έγκλημα και πρόσφατα οι αρχές ανακοίνωσαν πως έχουν αναπτύξει 10.000 στρατιωτικούς σε περιοχές τις οποίες λυμαίνονται συμμορίες που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

