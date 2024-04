Το μεξικανικό διπλωματικό προσωπικό εγκατέλειψε χθες τον Ισημερινό μετά τη ρήξη των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών έπειτα από την εισβολή αστυνομικών την Παρασκευή στη μεξικανική πρεσβεία στο Κίτο, ανακοίνωσε το Μεξικό.

«Το διπλωματικό προσωπικό μας τα αφήνει όλα πίσω του στον Ισημερινό και επιστρέφει στην πατρίδα του με ψηλά το κεφάλι μετά την επίθεση εναντίον της πρεσβείας μας», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο μεξικανός υπουργός Εξωτερικών.

Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράμμισε πως είναι «ουσιώδες» να προστατεύεται το απαραβίαστο των διπλωματικών αποστολών και καταδίκασε σήμερα την επιδρομή των αρχών του Ισημερινού εναντίον της μεξικανικής πρεσβείας στο Κίτο. Η επιδρομή έγινε για να συλληφθεί ο πρώην αντιπρόεδρος του Ισημερινού Χόρχε Γκλας, ο οποίος είχε καταφύγει εκεί.

International leaders condemn Ecuador after police break into the Mexican Embassy in Quito | AP News https://t.co/QlMLTN2UwK

— 🏳️‍🌈 🇵🇸 Chuck Hamilton (he/him/his) 🏴‍☠️🍸 (@natty4bumpo) April 7, 2024