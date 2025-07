Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι δολοφονήθηκαν από ενόπλους καθώς ψυχαγωγούνταν παίζοντας μπιλιάρδο σε μπαρ λουτρόπολης του Ισημερινού, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

«Ένοπλοι εισέβαλαν στο κατάστημα κι άνοιξαν πυρ εναντίον των παρισταμένων», εξήγησαν οι εισαγγελικές αρχές μέσω X.

🔴At Least Nine Shot Dead in Ecuador Bar Massacre Amid Escalating Gang Violence in Guayas Province🔴

In a horrific act of violence that has shaken the southwestern coastal town of General Villamil Playas, at least nine people were gunned down on Saturday, 19 July 2025, while… pic.twitter.com/QwPCgxDlvg

— Central News (@centralnewsza) July 20, 2025