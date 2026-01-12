Η αστυνομία του Ισημερινού ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι διενεργεί έρευνα μετά τον εντοπισμό πέντε ανθρώπινων κεφαλιών αφημένων να κρέμονται σε εμφανές σημείο, μαζί με απειλητικό μήνυμα, σε τουριστική παραλία στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, το οποίο σαρώνεται το τελευταίο διάστημα από κύμα βίας.

Un múltiple crimen generó conmoción en Manabí tras el hallazgo de restos humanos en una playa del cantón Puerto López, durante domingo 11 de enero. Autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer este hecho violento. Comenta y síguenos para más noticias.#La_30_Tv #Ponte30 pic.twitter.com/Um9pKeCveU — La30 Tv (@La30Tv) January 11, 2026

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε στην Πουέρτο Λόπες, στην επαρχία Μαναβί, δημοφιλή προορισμό για όσους θέλουν να παρατηρήσουν φάλαινες, όπου ήδη στα τέλη Δεκεμβρίου είχαν δολοφονηθεί εννιά άνθρωποι, ανάμεσά τους μωρό, σε σειρά επεισοδίων αποδοθέντων από τις Αρχές σε συγκρούσεις συμμοριών.

La policía de Ecuador halló cinco cabezas humanas colgadas junto a un panfleto amenazante en una playa turística de Puerto López, en la provincia de Manabí, en medio de la creciente violencia que afecta al país. El hecho se registró en un popular destino turístico para el… pic.twitter.com/uqUsS8iMEj — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) January 11, 2026

Χθες, εικόνες που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τα πέντε κεφάλια, κρεμασμένα με σχοινιά από δύο ξύλινους στύλους, μπροστά στη θάλασσα, στην αμμουδιά. Πλάι τους, επιγραφή σε ξύλινο πίνακα απειλούσε μέλη συμμοριών που εκβιάζουν εμπόρους και κατοίκους για να αποσπούν πληρωμές για υποτιθέμενη προστασία.

🔴#Atención | Encuentran cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Puerto López, Manabí. En el sitio se dejó un mensaje con amenazas contra presuntos extorsionadores de pescadores. La Policía y Fiscalía iniciaron investigaciones. pic.twitter.com/NMVkV8Xmss — Radio Pichincha (@radio_pichincha) January 11, 2026

Ο Ισημερινός, ανάμεσα στις δύο χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές κοκαΐνης στην υφήλιο, την Κολομβία και το Περού, βιώνει τρομακτική κλιμάκωση της βίας εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών συνδεόμενων με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.

Παρά τον πόλεμο που έχει κηρύξει εναντίον των συμμοριών ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, τους πρώτους έξι μήνες του 2025 διαπράχθηκαν πάνω από 4.600 δολοφονίες στη χώρα των λίγων περισσότερων από 18 εκατ. κατοίκων, αριθμός αυξημένος κατά 47% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Πηγές: AΜΠΕ, AFP

Φωτογραφία: RTP Ecuador