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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπειτα από συνέντευξή του σε podcast που δημοσιεύθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι C14, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στη βρετανική πολιτική και τη δημογραφική σύνθεση της χώρας, σχολιάζοντας σκωπτικά ότι η Βρετανία θα μπορούσε να αποκαλείται «Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας». Παράλληλα, ανέφερε πως «κάποιος είπε ότι η πρώτη ισλαμική δημοκρατία με πυρηνικά όπλα θα είναι η Βρετανία», συνδέοντας το σχόλιο με την προσπάθεια του Ισραήλ να αποτρέψει, όπως είπε, «μια άλλη πυρηνική ισλαμική δημοκρατία στην Τεχεράνη».

Η επίθεση του Πιρς Μόργκαν

Οι δηλώσεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Βρετανού σχολιαστή Πιρς Μόργκαν, ο οποίος διαθέτει περίπου 9 εκατομμύρια ακολούθους στην πλατφόρμα X. Ο Μόργκαν αναδημοσίευσε το σχετικό απόσπασμα και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντάς τον «ηλίθιο».

Η ανάρτηση προκάλεσε μεγάλη διαδικτυακή αντιπαράθεση, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και χιλιάδες σχόλια.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο ανταποκριτής του C14, Όμρι Χάιμ, ο οποίος απάντησε στον Μόργκαν σε ιδιαίτερα επιθετικό τόνο: «Ναι, είναι ο ηλίθιος. Πώς τα πάει το Μπέρμιγχαμ; Μην έρθεις κλαίγοντας όταν νιώσεις το νερό να βράζει, βάτραχε».

Στο μεταξύ, ο Ζακέρ Τσαντρί, Βρετανός πακιστανικής καταγωγής, είναι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος στο Μπέρμιγχαμ και κατέχει τον τιμητικό και τελετουργικό τίτλο του Lord Mayor, δηλαδή του «Πρώτου Πολίτη» της πόλης.

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