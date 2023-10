Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές στην Ισλανδία μετά την «απόδραση» χιλιάδων σολομών από ιχθυοτροφείο.

Οι εκτρεφόμενοι «νορβηγικοί» σολομοί διέφυγαν από ιχθυοκαλλιέργειες της εταιρείας Arctic Fish και έκτοτε πιστεύεται ότι έχουν «σκορπιστεί» σε πολλά άλλα ποτάμια.

Σύμφωνα με τον Guardian υπάρχει μεγάλος περιβαλλοντικός κίνδυνος για το είδος του άγριου σολομού, που πιθανότατα θα ζευγαρώσει με τα ψάρια του ιχθυοτροφείου.

Αν συμβεί αυτό, ο «απόγονος» της διασταύρωσης μπορεί να έχει χαρακτηριστικά που είναι ακατάλληλα για επιβίωση στη φύση, απειλώντας έτσι το μέλλον του πληθυσμού του άγριου σολομού.

Για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα και τα στελέχη της εταιρίας κατηγορούνται για «αμέλεια» και πλημμελή φύλαξη των εγκαταστάσεων – αν βρεθούν ένοχοι κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης

