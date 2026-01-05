Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Εντυπωσιακές εναέριες εικόνες από ενεργά ηφαίστεια και νυχτερινές εκροές λάβας στην Ισλανδία δημοσιοποίησε η ομάδα Iceland Aerials, αποτυπώνοντας από ψηλά τη συνεχή γεωλογική δραστηριότητα που χαρακτηρίζει τη χώρα.

Τα πλάνα, τραβηγμένα με drone, αναδεικνύουν τις ροές λάβας να κινούνται μέσα στο σκοτεινό, τραχύ ηφαιστειακό τοπίο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό, αλλά και υπενθυμιστικό της ισχύος της φύσης σκηνικό.

🔴 INFO – #Islande : D’impressionnantes images de drone survolant un #volcan et des coulées de lave de nuit, capturées par Iceland Aerials. pic.twitter.com/GaIhyWCX07 — FranceNews24 (@FranceNews24) January 4, 2026

Η Ισλανδία βρίσκεται πάνω στη Μεσοατλαντική Ράχη, στο σημείο όπου αποκλίνουν οι τεκτονικές πλάκες της Βόρειας Αμερικής και της Ευρασίας, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο ηφαιστειακά ενεργές περιοχές στον κόσμο. Στο νησί καταγράφονται δεκάδες ενεργά ηφαίστεια, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη συχνότητα εκρήξεων και εκροών λάβας, ιδιαίτερα στη χερσόνησο Ρέικιανες.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες επιστημονικές υπηρεσίες, οι συγκεκριμένες ροές δεν απειλούν κατοικημένες περιοχές, καθώς εκδηλώνονται σε αραιοκατοικημένες ζώνες. Παρ’ όλα αυτά, οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, με σεισμογράφους, δορυφορικά δεδομένα και επίγειες μετρήσεις, καθώς το γεωλογικό σύστημα της Ισλανδίας χαρακτηρίζεται από συνεχή και απρόβλεπτο «παλμό».

Τα πλάνα της Iceland Aerials, πέρα από την αισθητική τους αξία, προσφέρουν και χρήσιμο υλικό για την επιστημονική κοινότητα, καθώς συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς της λάβας και της εξέλιξης των ηφαιστειακών φαινομένων σε πραγματικό χρόνο.