Μια νέα ηφαιστειακή έκρηξη καταγράφηκε σήμερα στη χερσόνησο Ρέικιανες, στη νοτιοδυτική Ισλανδία, η πέμπτη κατά σειρά από τον Δεκέμβριο και η όγδοη από το 2021, λίγη ώρα αφού οι αρχές είχαν εκκενώσει την κοντινή πόλη Γκρίνταβικ.

#OnThisDay #BreakingNews

A volcano in Iceland on the Reykjanes peninsula nearby the Blue Lagoon has erupted again for the fifth time time since December last year. pic.twitter.com/bvGaDgcYc8

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— The London Telegraph (@LondonTelegraph) May 29, 2024