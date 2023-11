Συναγερμός έχει σημάνει στην Ισλανδία καθώς είναι αρκετά μεγάλη η πιθανότητα μιας έκρηξης στο ηφαίστειο Fagradalsfjall στη χερσόνησο Reykjanes , απειλώντας μια ολόκληρη πόλη που έχει πλέον εκκενωθεί, σύμφωνα με όσα εκτιμούν οι ειδικοί.

Η Ισλανδία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις χιλιάδες δονήσεις που προκάλεσαν έντονους φόβους για έκρηξη ηφαιστείου και οι Αρχές έδωσαν εντολή σε χιλιάδες κατοίκους της νοτιοδυτικής πόλης Γκρίνταβικ να εκκενώσουν για προληπτικούς λόγους και έκλεισαν την κοντινή τουριστική ατραξιόν Blue Lagoon.

«Δεν νομίζω ότι απομένει πολύς χρόνος πριν από μια έκρηξη, σε λίγες ώρες ή μέρες. Η πιθανότητα έκρηξης έχει αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RUV ο καθηγητής ηφαιστειολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας, Τορβαλντούρ Τόραρντσον.

Παράλληλα, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας (IMO) δήλωσε ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος έκρηξης. Η πιθανότητα μιας έκρηξης στη χερσόνησο Reykjanes ή λίγο έξω από αυτήν έχει αυξηθεί από το πρωί, εκτιμά σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε. Μια έκρηξη θα μπορούσε να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή τις επόμενες ημέρες, αναφέρεται σε αυτή.

