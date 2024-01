Η λάβα από την ηφαιστειακή έκρηξη, που βρίσκεται σε εξέλιξη στη νοτιοδυτική Ισλανδία, έφτασε σήμερα, Κυριακή 14 Οκτωβρίου, στο λιμάνι Γκρίνταβικ, όπου δύο σπίτια έπιασαν φωτιά, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση.

Οι μερικές δεκάδες κάτοικοι, οι οποίοι είχαν επιστρέψει στα τέλη Δεκεμβρίου στο Γκρίνταβικ, απ’ όπου είχαν απομακρυνθεί τον Νοέμβριο επειδή υπήρχαν φόβοι για έκρηξη του ηφαιστείου, απομακρύνθηκαν πάλι επειγόντως στη διάρκεια της περασμένης νύχτας, μερικές ώρες αφότου άρχισε η έκρηξη.

«Δεν κινδυνεύουν ζωές, αν και υποδομές μπορεί να απειλούνται», έγραψε στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος της Ισλανδίας, Γκούντνι Γιοχάνεσον, προσθέτοντας ότι οι πτήσεις των αεροπλάνων δεν έχουν διακοπεί.

