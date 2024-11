Ηφαίστειο εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στη χερσόνησο Ρέκιανες, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ισλανδίας, φαινόμενο που καταγράφεται για έβδομη φορά από τον περασμένο Δεκέμβριο, ανακοίνωσε η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία.

«Άρχισε έκρηξη στο Σουντσνουκαγκίγκαρ (…) στις 23:14 (τοπική ώρα· 01:14 ώρα Ελλάδας)», ανέφερε σε ενημερωτικό δελτίο η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία.

Βίντεο που αναμεταδίδεται απευθείας δείχνει λάβα να αναβλύζει από μακρύ ρήγμα, το μέγεθος του οποίου δεν έχει προσδιοριστεί σε αυτό το στάδιο.

Ερωτηθείς σχετικά από την ισλανδική δημόσια ραδιοφωνία RAS2, ειδικός της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισλανδίας, ο Μπένεντικτ Όφεϊγκσον, τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν απειλείται καμιά υποδομή.

A new eruption has started near Grindavik #Iceland pic.twitter.com/GDVGSQKIO6

— Gisli Olafsson (@gislio) November 20, 2024