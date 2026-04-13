Σε ύψος μόλις 100 μέτρων πάνω από κατοικημένη περιοχή πέταξε επιβατικό αεροσκάφος Boeing 757 στην Ισλανδία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ανησυχία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (11/4), όταν έμπειρος πιλότος της Icelandair, κατά την διάρκεια της τελευταίας του πτήσης έπειτα από 40 χρόνια καριέρας, πραγματοποίησε χαμηλή διέλευση πάνω από το Βεστμαναέγιαρ, το νησί καταγωγής του. Το δρομολόγιο εκτελούνταν από τη Φρανκφούρτη, προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Κεφλαβίκ.

Κάτοικοι της περιοχής αλλά και επιβάτες αιφνιδιάστηκαν, καθώς το αεροσκάφος πέταξε εξαιρετικά χαμηλά, σχεδόν στο ύψος των λόφων και των σπιτιών. Βίντεο που καταγράφηκαν από ντόπιους, δείχνουν το αεροπλάνο να περνά πάνω από στέγες και δέντρα, ενώ πολλοί ανέφεραν έντονο θόρυβο και δονήσεις, φοβούμενοι ακόμη και πιθανή συντριβή.

Σύμφωνα με την Icelandair, ο πιλότος έκανε αυτούς τους ελιγμούς, χωρίς να έχει πάρει άδεια από την εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν. Η επικεφαλής πτήσεων Λίντα Γκουνάρσντοτιρ υπογράμμισε ότι τέτοιες ενέργειες, παραβιάζουν τις αυστηρές διαδικασίες που διέπουν τις επιβατικές πτήσεις και δεν αποτελούν αποδεκτή πρακτική.

Η εταιρεία έχει ήδη αναφέρει το περιστατικό στην αστυνομία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες διεξαγωγής της πτήσης. Παράλληλα, δεν έχει διευκρινιστεί αν θα επιβληθούν περαιτέρω πειθαρχικά μέτρα στον πιλότο. Αν και παρόμοιες χαμηλές διελεύσεις έχουν καταγραφεί στο παρελθόν, κυρίως σε στρατιωτικά αεροσκάφη, θεωρούνται εξαιρετικά ασυνήθιστες και επικίνδυνες για εμπορικές πτήσεις που μεταφέρουν δεκάδες επιβάτες.

Η Icelandair εξέφρασε τη λύπη της για την αναστάτωση που προκλήθηκε στους κατοίκους της περιοχής, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν συνάδει με τα πρότυπα ασφάλειας της εταιρείας.