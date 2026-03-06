Τις τελευταίες ημέρες έχουν υπάρξει μια σειρά από ανεπιβεβαίωτες αναφορές και δημοσιεύσεις σε διεθνή ειδησεογραφικά μέσα, που ισχυρίζονται ότι ο Εσμαΐλ Καανί διοικητής της επίλεκτης Quds Force του Ιρανικού Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), φέρεται να εκτελέστηκε από τις ιρανικές αρχές με την κατηγορία ότι συνεργαζόταν με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ.

Αυτοί οι ισχυρισμοί, βασισμένοι σε μη επαληθευόμενες μέχρι στιγμής πηγές, έχουν γίνει ευρέως viral, όμως ουδέποτε έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητους διεθνείς δημοσιογραφικούς οργανισμούς ή από επίσημες αρχές της Τεχεράνης.

Επιπλέον, κατά το πρόσφατο παρελθόν τέτοιες φήμες έχουν ήδη εμφανιστεί και στη συνέχεια διαψεύστηκαν επανειλημμένα από επίσημες πηγές στο Ιράν ως προσπάθειες παραπληροφόρησης ή «ψυχολογικών επιχειρήσεων».

Στην πραγματικότητα, τον Οκτώβριο του 2025 το ιρανικό πρακτορείο Fars δημοσίευσε επίσημη διάψευση ότι ο Καανί είχε σκοτωθεί, χαρακτηρίζοντας τις φήμες περί δολοφονίας του «αναληθείς και ψευδείς» και υποστηρίζοντας ότι τέτοια σενάρια έχουν κυκλοφορήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για να προκαλέσουν σύγχυση και αβεβαιότητα.

Ποιος είναι ο Εσμαΐλ Καανί

Ο Εσμαΐλ Καανί είναι Ιρανός στρατηγός, γεννημένος στις 8 Αυγούστου 1957 στην πόλη Μασχάαντ της βορειοανατολικής επαρχίας Χορασάν του Ιράν. Εντάχθηκε στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και πήρε μέρος στον πόλεμο Ιράν–Ιράκ, όπου υπηρέτησε στη διοίκηση αρμάτων και σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια ανέλαβε διαδοχικά υψηλότερες θέσεις εντός των IRGC, έχοντας εμπλακεί και σε επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών και της καταστολής ένοπλων ομάδων στα ανατολικά σύνορα του Ιράν με Αφγανιστάν και Πακιστάν.

Ανάληψη της ηγεσίας της Quds Force

Μετά τη δολοφονία του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί από τις ΗΠΑ σε επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης στις αρχές του 2020, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όρισε τον Καανί ως νέο διοικητή της Quds Force , του εξωτερικού βραχίονα των Φρουρών που είναι υπεύθυνος για επιχειρήσεις και υποστήριξη συμμάχων του Ιράν εκτός των συνόρων.

Από αυτό το πόστο, ο Καανί έγινε κεντρικό πρόσωπο στη στρατηγική λήψη αποφάσεων του Ιράν στη Μέση Ανατολή, επιβλέποντας συνεργασίες με ομάδες όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, πολιτοφυλακές στο Ιράκ, φιλοϊρανικές οργανώσεις στη Συρία και άλλες ομάδες που αποτελούν τον ευρύτερο «Άξονα της Αντίστασης».

Τρόπος δράσης και δημόσιο προφίλ

Σε σύγκριση με τον Σολεϊμανί, ο Καανί έχει διατηρήσει εντελώς χαμηλότερο δημόσιο προφίλ.

Δεν εμφανίζεται συχνά στα μέσα ενημέρωσης και οι περισσότερες επαφές με συμμάχους διεξάγονται σε κλειστές συσκέψεις και όχι σε δημόσιες εμφανίσεις, γεγονός που περιορίζει την αντίληψη για την προσωπική του επιρροή εκτός του στενού στρατιωτικού κύκλου.

Επιπλέον, αναλυτές επισημαίνουν ότι σε αντίθεση με τον Σολεϊμανί, ο Καανί δεν μιλά άπταιστα αραβικά, κάτι που πιθανόν επηρεάζει την ικανότητά του να καλλιεργεί προσωπικές σχέσεις με ηγέτες παραστρατιωτικών ομάδων και πολιτικών κύκλων σε χώρες της περιοχής.

Προηγούμενες φήμες, εξαφανίσεις και διαψεύσεις

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν επανειλημμένα προκύψει φήμες για «εξαφάνιση», τραυματισμό ή θάνατο του Καανί, ειδικά μετά από στρατιωτικές εντάσεις ή επιθέσεις σε Λίβανο και Συρία.

Σε μερικές περιπτώσεις αναφέρεται ότι δεν ήταν αμέσως ορατός στα δημόσια γεγονότα ή ότι δεν υπήρχε επικοινωνία μαζί του, γεγονός που πυροδότησε υποθέσεις περί τραυματισμού ή θανάτου.

Ωστόσο, διεθνή πρακτορεία ειδήσεων και ιρανικές αναφορές δείχνουν ότι πολλοί από αυτούς τους ισχυρισμούς έχουν αργότερα διαψευστεί με επίσημες δηλώσεις ή εμφανίσεις του ιδίου σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Για παράδειγμα, αναφορές για τον θάνατό του τον Ιούνιο του 2025 αποδείχθηκαν λανθασμένες όταν παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στην Τεχεράνη.

Τέτοιες φήμες έχουν καταγραφεί ως μέρος ευρύτερων προσπαθειών παραπληροφόρησης που αναδύονται σε περιόδους έντονων στρατιωτικών συγκρούσεων, χωρίς να συνοδεύονται από αξιόπιστες αποδείξεις.

Τρέχουσα κατάσταση και αξιοπιστία των ισχυρισμών

Παρά τις διαρκείς φήμες περί σύλληψης, εκτέλεσης ή συνεργασίας με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, ο Εσμαΐλ Καανί παραμένει διοικητής της Quds Force, της κύριας μονάδας εξωτερικών επιχειρήσεων του IRGC.

.Οι επανειλημμένες φήμες για την τύχη του, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών περί θανάτου, σύλληψης ή θεωριών κατασκοπείας, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από αξιόπιστες διεθνείς πηγές και παραμένουν ανεπιβεβαίωτες μέχρι σήμερα.

Τόσο οι πηγές των πληροφοριών όσο και οι επίσημες δηλώσεις αποδίδουν τέτοιους ισχυρισμούς σε μη επιβεβαιωμένα σενάρια και παραπληροφόρηση.