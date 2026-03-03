Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται στρατιωτικές επιχειρήσεις στο πολεμικό μέτωπο μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ, με εκατέρωθεν επιθέσεις.

Αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στο γραφείο της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, στην πόλη Κομ, την Τρίτη (3/3), μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

🇺🇸🇮🇱❌🇮🇷 US-Israeli airstrikes struck a building of Iran’s Assembly of Experts in Qom, northern Iran. The Assembly of Experts is the body responsible for choosing Khamenei’s successor. pic.twitter.com/PIOwUgQpLv — The threat of missiles and drones (@StatWatch25) March 3, 2026

Το Tasnim, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, επιβεβαίωσε επίσης ότι το συγκρότημα της Εθνοσυνέλευσης στην Τεχεράνη – που βρίσκεται στο πρώην κτήριο του Κοινοβουλίου – βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το κανάλι στο Telegram, Zed TV ανέφερε ότι μια αεροπορική επιδρομή είχε στόχο μια επίσημη σύνοδο της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων που συγκλήθηκε για να επιλέξει τον επόμενο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

The Israeli Air Force has attacked the “Assembly of Experts” meeting in Qom, Iran as they were gathering to choose the new Supreme Leader. The council is comprised of 88 religious leaders from around Iran who choose the Ayatollah. pic.twitter.com/kZ68nJE9tb — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Σύμφωνα με το κανάλι, πολλά μέλη του σώματος σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν.

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων είναι το Σώμα των Κληρικών που είναι υπεύθυνο, βάσει του Συντάγματος του Ιράν, για τον διορισμό του ανώτατου ηγέτη μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ.

Bομβαρδίστηκε το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης, Μεχραμπάντ

Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως βομβαρδίστηκε και το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα σειρά επιθέσεων εναντίον υποδομών στην Τεχεράνη σήμερα.

Ο στρατός εξέδωσε «επείγουσα προειδοποίηση» για απομάκρυνση από τις εστίες τους προς τους Ιρανούς που ζουν σε βιομηχανική ζώνη στην Τεχεράνη πριν από προγραμματισμένες αεροπορικές επιδρομές.

Δείτε φωτογραφίες που δημοσίευσε το Reuters:

Το Κατάρ εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ιράν, μετά την αποτροπή επίθεσης στο αεροδρόμιο της Ντόχα

Δυτικές πηγές ανέφεραν ότι το Κατάρ πραγματοποίησε επιθέσεις εντός του Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες, ανέφερε την Τρίτη το ισραηλινό Channel 12 News (N12), καθώς η Ντόχα κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι στόχευε πολιτικές υποδομές και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει.

Η αναφερόμενη ενέργεια του Κατάρ ήρθε μετά την ανακοίνωση της χώρας ότι απέτρεψε απόπειρα επίθεσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ στη Ντόχα, σύμφωνα με σχόλια του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, τα οποία επικαλέστηκε το N12. Ο αλ-Ανσάρι είπε ότι το Κατάρ δεν έλαβε προειδοποίηση από το Ιράν πριν από τις εκτοξεύσεις πυραύλων.

Το N12, επικαλούμενο δυτικές πηγές, ανέφερε ότι η επιδρομή του Κατάρ πραγματοποιήθηκε την τελευταία ημέρα. Το δίκτυο δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους, τον τύπο της επιδρομής ή το εύρος της αναφερόμενης επιχείρησης. Το Κατάρ επίσης δεν ανακοίνωσε δημόσια μια επιδρομή εντός του Ιράν στις δηλώσεις που αναφέρονται στο ρεπορτάζ του N12.

Δείτε live εικόνα από Ισραήλ και άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής:

Δείτε live εικόνα από το Ιράν

Κάμερα από την Ιερουσαλήμ

Δείτε live εικόνα από το Al Jazeera