Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται στρατιωτικές επιχειρήσεις στο πολεμικό μέτωπο μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ, με εκατέρωθεν επιθέσεις.
Αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στο γραφείο της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, στην πόλη Κομ, την Τρίτη (3/3), μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
🇺🇸🇮🇱❌🇮🇷 US-Israeli airstrikes struck a building of Iran's Assembly of Experts in Qom, northern Iran.
The Assembly of Experts is the body responsible for choosing Khamenei's successor.
— The threat of missiles and drones (@StatWatch25) March 3, 2026
Το Tasnim, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, επιβεβαίωσε επίσης ότι το συγκρότημα της Εθνοσυνέλευσης στην Τεχεράνη – που βρίσκεται στο πρώην κτήριο του Κοινοβουλίου – βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Το κανάλι στο Telegram, Zed TV ανέφερε ότι μια αεροπορική επιδρομή είχε στόχο μια επίσημη σύνοδο της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων που συγκλήθηκε για να επιλέξει τον επόμενο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
The Israeli Air Force has attacked the "Assembly of Experts" meeting in Qom, Iran as they were gathering to choose the new Supreme Leader. The council is comprised of 88 religious leaders from around Iran who choose the Ayatollah.
— OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026
Σύμφωνα με το κανάλι, πολλά μέλη του σώματος σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν.
Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων είναι το Σώμα των Κληρικών που είναι υπεύθυνο, βάσει του Συντάγματος του Ιράν, για τον διορισμό του ανώτατου ηγέτη μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ.
Bομβαρδίστηκε το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης, Μεχραμπάντ
Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως βομβαρδίστηκε και το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα σειρά επιθέσεων εναντίον υποδομών στην Τεχεράνη σήμερα.
Ο στρατός εξέδωσε «επείγουσα προειδοποίηση» για απομάκρυνση από τις εστίες τους προς τους Ιρανούς που ζουν σε βιομηχανική ζώνη στην Τεχεράνη πριν από προγραμματισμένες αεροπορικές επιδρομές.
Δείτε φωτογραφίες που δημοσίευσε το Reuters:
Το Κατάρ εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ιράν, μετά την αποτροπή επίθεσης στο αεροδρόμιο της Ντόχα
Δυτικές πηγές ανέφεραν ότι το Κατάρ πραγματοποίησε επιθέσεις εντός του Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες, ανέφερε την Τρίτη το ισραηλινό Channel 12 News (N12), καθώς η Ντόχα κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι στόχευε πολιτικές υποδομές και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει.
Η αναφερόμενη ενέργεια του Κατάρ ήρθε μετά την ανακοίνωση της χώρας ότι απέτρεψε απόπειρα επίθεσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ στη Ντόχα, σύμφωνα με σχόλια του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, τα οποία επικαλέστηκε το N12. Ο αλ-Ανσάρι είπε ότι το Κατάρ δεν έλαβε προειδοποίηση από το Ιράν πριν από τις εκτοξεύσεις πυραύλων.
Το N12, επικαλούμενο δυτικές πηγές, ανέφερε ότι η επιδρομή του Κατάρ πραγματοποιήθηκε την τελευταία ημέρα. Το δίκτυο δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους, τον τύπο της επιδρομής ή το εύρος της αναφερόμενης επιχείρησης. Το Κατάρ επίσης δεν ανακοίνωσε δημόσια μια επιδρομή εντός του Ιράν στις δηλώσεις που αναφέρονται στο ρεπορτάζ του N12.
Δείτε live εικόνα από Ισραήλ και άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής:
Δείτε live εικόνα από το Ιράν
Κάμερα από την Ιερουσαλήμ
Δείτε live εικόνα από το Al Jazeera
Αναφορά για ισχυρές εκρήξεις σε Κατάρ και Ντουμπάι
Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι υπάρχουν αναφορές για ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα καθώς και στο Ντουμπάι.
Η ΕΕ άρχισε να βοηθά στην απομάκρυνση πολιτών από τη Μέση Ανατολή
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να βοηθά τρεις χώρες μέλη της, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σλοβακία, να επαναπατρίσουν τους πολίτες τους που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή.
Η Επίτροπος Χάτζα Λάχμπιμπ δήλωσε ότι οι τρεις χώρες ήταν οι πρώτες μέχρι στιγμής που ζήτησαν από τις Βρυξέλλες να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση πτήσεων απομάκρυνσης των πολιτών τους από την περιοχή.
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό κλείνει «μέχρι νεωτέρας»
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό ανακοίνωσε ότι θα κλείσει «μέχρι νεωτέρας» λόγω των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων.
«Όλα τα άλλα τακτικά και έκτακτα προξενικά ραντεβού έχουν ακυρωθεί. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν η Πρεσβεία επιστρέψει στην κανονική λειτουργία της», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της.
Update: Due to ongoing regional tensions, U.S. Embassy Beirut will be closed until further notice. All other regular and emergency consular appointments have been cancelled. We will communicate when the Embassy returns to normal operations.
For U.S. Citizen Assistance, contact:… pic.twitter.com/0eS32fqnpn
— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) March 3, 2026
Το Ιράν δεν θα καταρρεύσει «αυτόματα» μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, λέει η χήρα του Σάχη
Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, είναι «ιστορικά σημαντική» αλλά δεν θα οδηγήσει «αυτόματα» στην πτώση του ιρανικού συστήματος, δήλωσε η χήρα του τελευταίου σάχη της χώρας στο AFP σε συνέντευξή της την Τρίτη.
«Ο θάνατος ενός άνδρα — όσο κεντρικός κι αν είναι στην αρχιτεκτονική της εξουσίας — δεν σημαίνει αυτόματα το τέλος ενός συστήματος», λέει η Φαράχ Παχλαβί, η οποία ζει εξόριστη στο Παρίσι από τότε που εκδιώχθηκε από το Ιράν στην Ισλαμική Επανάσταση του 1979.
«Αυτό που θα είναι καθοριστικό», λέει, είναι «η ικανότητα του ιρανικού λαού να ενωθεί γύρω από μια ειρηνική, ομαλή και κυρίαρχη μετάβαση σε ένα κράτος δικαίου», την οποία, όπως προσθέτει, ο γιος της Ρεζά Παχλαβί «βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας».
Γαλλία: O Γάλλος πρόεδρος Μακρόν επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Κύπρου Χριστοδουλίδη και τους ηγέτες του Λιβάνου, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της αυτόνομης περιοχής του ιρακινού Κουρδιστάν
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε σήμερα διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και τους ηγέτες του Λιβάνου, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της αυτόνομης περιοχής του ιρακινού Κουρδιστάν, ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στην Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Ο Γάλλος Πρόεδρος αναμένεται εξάλλου να απευθύνει διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή στις 20.00 ώρα Γαλλίας σήμερα.
Ερντογάν: Η Τουρκία καταβάλλει έντονες προσπάθειες για τον τερματισμό της σύκρουσης στη Μέση Ανατολή
H Τουρκία καταβάλλει «έντονες» διπλωματικές προσπάθειες για να τερματίσει τη σύγκρουση που μαστίζει τη Μέση Ανατολή, η οποία πυροδοτήθηκε από τις ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, δήλωσε σήμερα Τρίτη (03/03) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Οι επιθέσεις στο Ιράν και οι επιθέσεις με πυραύλους και καμικάζι από το Ιράν σε γειτονικές χώρες του Κόλπου έχουν τροφοδοτήσει την αστάθεια», επισήμανε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα. «Μέσω της ειρηνικής διπλωματίας, καταβάλλουμε έντονες προσπάθειες για την επίλυση ζητημάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.
«Πριν χυθεί περισσότερο αίμα, πριν η φωτιά εξαπλωθεί περαιτέρω και πριν προκύψει μεγαλύτερη εχθρότητα μεταξύ αδελφών εθνών, έχουμε κινητοποιήσει όλους τους πόρους μας για να διασφαλίσουμε ότι η περιοχή μας θα απελευθερωθεί από αυτή την αναταραχή το συντομότερο δυνατό» τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.
Ανοίγει το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν
Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, η κύρια διεθνής πύλη της χώρας κοντά στο Τελ Αβίβ, αναφέρει ότι ο ισραηλινός εναέριος χώρος πρόκειται να ανοίξει σταδιακά από τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, με μόνο μία επιβατική πτήση ανά ώρα, στην πρώτη φάση.
Σε δεύτερη φάση, το αεροδρόμιο θα λειτουργήσει με δύο επιβατικές πτήσεις ανά ώρα, πρόσθεσε το αεροδρόμιο χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ έκλεισε το Σάββατο με την έναρξη των αεροπορικών επιδρομών ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.
Ισραηλινά ΜΜΕ: Το Κατάρ επιτέθηκε στο Ιράν
Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το Κατάρ επιτέθηκε στο Ιράν. Υποστήριξαν ακόμη ότι επίκειται και επίθεση της Σαουδικής Αραβίας.
Στην πόλη Σιδώνα του Λιβάνου επιτέθηκε το Ισραήλ
Σύμφωνα με το Al Jazeera, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στόχευσε την πόλη Σιδώνα στο νότιο Λίβανο.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε ένα σημείο εκτόξευσης πυραύλων στον Λίβανο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εκτόξευση μπαράζ πυραύλων προς τα Υψίπεδα του Γκολάν.
Χεζμπολάχ: Στοχοθετήσαμε ισραηλινό δεξαμενόπλοιο
Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε ένα ισραηλινό δεξαμενόπλοιο ενώ έπλεε στα ανοιχτά ενός λιβανικού παραμεθόριου χωριού.
«Σε απάντηση στην εγκληματική ισραηλινή επιθετικότητα που έπληξε δεκάδες λιβανικές πόλεις και κωμοπόλεις, συμπεριλαμβανομένων των νότιων προαστίων της Βηρυτού (…), μαχητές της Χεζμπολάχ στόχευσαν ένα δεξαμενόπλοιο Merkava κοντά στο Κφαρ Κίλα», υπογράμμισε ανακοίνωση της οργάνωσης.
Νωρίτερα η Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι κατέρριψε ένα ισραηλινό drone πάνω από την πόλη Ναμπατιέχ του νότιου Λιβάνου, χωρίς να διευκρινίσει αν ο στόχος ήταν drone παρακολούθησης ή drone επίθεσης.
Νετανιάχου: Συνεχίζουμε να χτυπάμε το Ιράν με δύναμη
Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Ιράν και υποσχέθηκε να χτυπήσει τη Χεζμπολάχ με αυξανόμενη δύναμη καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται για τέταρτη ημέρα.
«Συνεχίζουμε να χτυπάμε το Ιράν με δύναμη», δήλωσε βρισκόμενος σε μια αεροπορική βάση στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του.
«Οι πιλότοι μας είναι πάνω από τον ουρανό του Ιράν και της Τεχεράνης, καθώς και πάνω από τον ουρανό του Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος όταν μας επιτέθηκε. Έχουμε ήδη απαντήσει δυναμικά και θα απαντήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη.»
Wall Street Journal: Ο Τραμπ είναι ανοιχτός στη στήριξη ένοπλων πολιτοφυλακών στο Ιράν που είναι πρόθυμες να βοηθήσουν στην ανατροπή του καθεστώτος
Ανοιχτός στην υποστήριξη ομάδων στο Ιράν που είναι πρόθυμες να πάρουν τα όπλα για να ανατρέψουν το καθεστώς, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal, σε μια ιδέα που θα μπορούσε να μετατρέψει τις ιρανικές φατρίες σε χερσαίες δυνάμεις η οποία θα υποστηρίζονται, έστω θεωρητικά, από την Ουάσινγκτον.
Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει στον εκτοπισμό τουλάχιστον 30.000 ανθρώπων στον Λίβανο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη.
«Σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμού παρατηρήθηκαν σε ορισμένα τμήματα του νοτίου Λιβάνου, στην (ανατολική κοιλάδα) Μπεκάα και στα νότια προάστια της Βηρυτού, αφότου το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποιήσεις για απομάκρυνση των κατοίκων από περισσότερα από 53 χωριά του Λιβάνου και εξαπέλυσε σφοδρά αεροπορικά πλήγματα», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (HCR), ο Μπαμπάρ Μπάλοχ, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.
«Χθες, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, σχεδόν 30.000 άτομα φιλοξενήθηκαν και καταγράφηκαν σε συλλογικά καταλύματα. Πολλοί άλλοι κοιμήθηκαν στα αυτοκίνητά τους, στην άκρη του δρόμου», πρόσθεσε.
Μιλώντας από το Κάιρο ο Σάμερ Αμπντέλ Τζάμπερ, ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (PAM) των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων «θα αυξηθεί σημαντικά».
Λευκός Οίκος: «Η Επανάσταση του 1776 δεν έχει τελειώσει»
Με ένα βίντεο, δημιούργημα Τεχνητής Νοημοσύνης, που ανάρτησε στο X, ο Λευκός Οίκος συνδέει την Αμερικανική Επανάσταση του 1776 κατά των Βρετανών, με το σήμερα.
«Η Επανάσταση που άρχισε το 1776, δεν έχει τελειώσει – συνεχίζεται γιατί η φλόγα της Ελευθερίας και της Ανεξαρτησίας εξακολουθεί να καίει στις καρδιές ΟΛΩΝ των Αμερικανών Πατριωτών», αναφέρει χαρακτηριστικά.
The Revolution that began in 1776 has not ended—it still continues, because the flame of Liberty and Independence still burns in the hearts of EVERY American Patriot.
And our future will be bigger, better, brighter, bolder, and more glorious than ever before. 🇺🇸 pic.twitter.com/WZQMndFN26
— The White House (@WhiteHouse) March 3, 2026
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Βασιλιά της Ιορδανίας
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β΄ είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στον Λίβανο.
O πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και εξέφρασε την εκτίμησή του για τον σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η Ιορδανία στην περιοχή.