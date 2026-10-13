Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε την Τρίτη (13/10) ο Ντουέιν «Κέφι Ντι» Ντέιβις, για τον ρόλο του στη δολοφονία του Τούπακ Σακούρ, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της παγκόσμιας ραπ σκηνής.

Συγκεκριμένα, ο πρώην αρχηγός συμμορίας καταδικάστηκε σε 40 χρόνια φυλάκισης για την οργάνωση της δολοφονίας του ράπερ που είχε δεχθεί πυροβολισμούς στο Λας Βέγκας τον Σεπτέμβριο του 1996 και υπέκυψε στα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα, σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Ο 63χρονος Ντέιβις είχε κριθεί ένοχος τον περασμένο Αύγουστο για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού με χρήση φονικού όπλου. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης και καταδικαστεί για την υπόθεση, η οποία παρέμενε ανεξιχνίαστη για περισσότερα από 30 χρόνια.

Κατά την ακρόαση για την επιβολή της ποινής, ο εισαγγελέας Μαρκ ΝτιΤζιακόμο υποστήριξε ότι ο Ντέιβις θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή, ανεξάρτητα από την ποινή που θα του επιβληθεί.

«Δεν πρόκειται απλώς για την απώλεια ενός μέλους της οικογένειας», ανέφερε ο εισαγγελέας, ενώ στο ακροατήριο βρισκόταν η αδελφή του Τούπακ, Σεκιούα «Σετ» Σακούρ.

Ο Ντι Τζιακόμο άσκησε σκληρή κριτική στον κατηγορούμενο, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να αποκομίσει οικονομικό όφελος από τη δολοφονία, μέσα από συνεντεύξεις καθώς και τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων του.

«Κατά τη γνώμη μου, του αξίζει η μέγιστη δυνατή ποινή», δήλωσε χαρακτηριστικά.