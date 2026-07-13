Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε από το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μονάχου ένα ζευγάρι Ιρακινών, μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος», για τη συστηματική κακοποίηση, τον βιασμό και την υποδούλωση δύο ανήλικων κοριτσιών της μειονότητας των Γιεζίντι.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι Τουανά Χ.Σ. και Αζιά Ρ.Α. έδρασαν την περίοδο 2015-2017 στην εμπόλεμη ζώνη μεταξύ Ιράκ και Συρίας, η οποία βρισκόταν τότε υπό τον απόλυτο έλεγχο και τη θηριωδία του «Ισλαμικού Κράτους».

Στο πλαίσιο των συστηματικών διώξεων κατά της θρησκευτικής μειονότητας των Γιεζίντι, το ζευγάρι απήγαγε αρχικά ένα 5χρονο κορίτσι και στη συνέχεια ένα 12χρονο.

Τα δύο παιδιά μετατράπηκαν σε σκλάβες του σπιτιού, βιώνοντας έναν καθημερινό εφιάλτη. Υπέστησαν ακραία σωματική και ψυχολογική βία, σεξουαλική κακοποίηση, ενώ εξαναγκάζονταν με τη βία να ασπαστούν την ακραία θρησκευτική ιδεολογία των απαγωγέων τους.

Βίντεο από τη δίκη που ανήρτησε η zdfheute:

Ο διαμοιρασμός των ρόλων στη φρίκη και οι βασανισμοί

Η δικαστική έρευνα αποκάλυψε έναν ανατριχιαστικό καταμερισμό ρόλων ανάμεσα στους δύο συζύγους.

Ο Τουανά Χ.Σ. βίαζε επανειλημμένα και κατ’ εξακολούθηση τα δύο ανήλικα κορίτσια. Την ίδια στιγμή, η σύζυγός του, Αζιά Ρ.Α., όχι μόνο δεν αντιδρούσε, αλλά συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία των εγκλημάτων, καθώς ετοίμαζε το δωμάτιο και μακιγιάριζε τα θύματα πριν από τις επιθέσεις.

Επιπλέον, η κατηγορούμενη εφάρμοζε δικές της μεθόδους τιμωρίας και βασανισμού:

Προκαλούσε σκόπιμα εγκαύματα στο σώμα των κοριτσιών.

Τα ανάγκαζε να στέκονται όρθια στο ένα πόδι για ώρες ως τιμωρία.

Τους στερούσε την τροφή και το νερό.

Το ζευγάρι κρίθηκε τελικά ένοχο για συμμετοχή σε γενοκτονία και παράνομη υποδούλωση ανηλίκων.

Η φυγή στην Ευρώπη και το τέλος της ελευθερίας τους στη Βαυαρία

Όταν η τρομοκρατική οργάνωση άρχισε να καταρρέει το 2017, το ζευγάρι αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Συρία και να αναζητήσει καταφύγιο στη Δύση.

Δείχνοντας την απόλυτη απάθειά τους για την τύχη των παιδιών, δεν τα απελευθέρωσαν ποτέ, αλλά επέλεξαν να τα παραδώσουν σε άλλα μέλη του ISIS πριν διαφύγουν.

Οι δύο Ιρακινοί κατάφεραν να φτάσουν στη Γερμανία, ωστόσο, οι γερμανικές αρχές τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν τον Απρίλιο του 2024, στη Βαυαρία, βάζοντας τέλος στην ελεύθερη δράση τους και οδηγώντας τους τελικά, στην ισόβια κάθειρξη.