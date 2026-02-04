Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη ο άντρας που είχε αποπειραθεί να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα τον Σεπτέμβριο του 2024, δύο μήνες πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Ο 59χρονος Ράιαν Ρουθ σχεδίαζε επί μήνες να πυροβολήσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, την ώρα που εκείνος έπαιζε γκολφ. Ακόμη, σημειώνεται πως ο δράστης καταδικάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο για πέντε ομοσπονδιακά αδικήματα.

Οι Εισαγγελείς δήλωσαν στο δικαστήριο ότι τα εγκλήματά του «δικαιολογούν αναμφίβολα την επιβολή ισόβιας κάθειρξης» και τόνισαν ότι δεν επέδειξε καμία μεταμέλεια μετά την αποτυχημένη απόπειρα.

Σε υπόμνημά τους, οι εισαγγελείς ανέφεραν συγκεκριμένα: «Ο Ρουθ παραμένει αμετανόητος για τα εγκλήματά του, δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη για τις ζωές που έθεσε σε κίνδυνο και η πορεία της ζωής του καταδεικνύει σχεδόν πλήρη περιφρόνηση προς τον νόμο».

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση ζήτησε ποινή 27 ετών, υπογραμμίζοντας ότι, λόγω ηλικίας, αυτό πιθανότατα θα ισοδυναμούσε και πάλι με ισόβια κάθειρξη. Ο δικηγόρος του, Μάρτιν Λ. Ροθ, δήλωσε: «Ο κατηγορούμενος απέχει μόλις δύο εβδομάδες από τη συμπλήρωση των εξήντα ετών».

Ο Ροθ πρόσθεσε ότι η ποινή θα πρέπει «να επιτρέπει στον κατηγορούμενο να βιώσει ξανά την ελευθερία, αντί να πεθάνει στη φυλακή».

Μετά την καταδίκη, ο Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Ήταν ένας κακός άνθρωπος με κακή πρόθεση, και τον έπιασαν».

Πηγή: The Sun