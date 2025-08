Περισσότεροι από χίλιοι θάνατοι στην Ισπανία μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα, κατά τη διάρκεια μόνο του μήνα Ιουλίου, ήτοι μια αύξηση άνω του 50% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ένα κρατικό ινστιτούτο.

Ο ακριβής αριθμός των 1.060 νεκρών αντιπροσωπεύει «57% περισσότερους σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο», ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας στον λογαριασμό του στο Χ, που βασίζεται στις εκτιμήσεις ενός συστήματος που ονομάζεται “MoMo” (Modelo de Monitorizacion de la Mortalidad- Μοντέλο Παρακολούθησης της Θνησιμότητας).

https://t.co/BQ7wmZdn0Z Spain’s Ministry of Health reported that 1060 people died in the country in July due to extreme heat. pic.twitter.com/k98eTSoopg

— Tourism Today News (@ttnews_official) August 6, 2025