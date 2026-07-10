Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν από την δασική πυρκαγιά που καίει την επαρχία της Αλμερία, στην Ανδαλουσία, συγκεκριμένα την νότια περιφέρεια της Ισπανίας.

Οι εικόνες που φτάνουν από το σημείο αποκαλύπτουν την πύρινη κόλαση που ζουν οι πολίτες της Ανδαλουσίας.

Δείτε βίντεο από την πυρκαγιά:

Κάποια από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν περικυκλωθεί από τις φλόγες. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες η φωτιά προκλήθηκε από πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης, με το μέτωπο να επεκτείνεται γρήγορα σε κοντινή δασική έκταση. Ωστόσο, οι αρμόδιες Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη τα αίτια της φωτιάς.

Ο παρατεταμένος καύσωνας με θερμοκρασίες γύρω στους 40°C έχει προκαλέσει δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη νότια Ευρώπη. Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με μεγάλα πύρινα μέτωπα στη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, με χιλιάδες πολίτες να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά στην Αλμέιρα αυξήθηκε σε 12,», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Δείτε βίντεο με τους πυροσβέστες να δίνουν «μάχη» με την φωτιά:

Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης, Χουάνμα Μορένο, χαρακτήρισε τους θανάτους «τραγωδία». Σε ανάρτησή του στο X, μετά την ανακοίνωση του αρχικού απολογισμού των έξι νεκρών, έγραψε: «Οι καρδιές μας είναι βαριές και είμαστε συντετριμμένοι από τη θλίψη».

Σημειώνεται, ακόμη, πως 150 πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε έναν οικισμό που ονομάζεται Μπεντάρ (Bedar). Μεταξύ των τραυματιών, ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ενώ ένας άλλος υπέστη σοβαρά εγκαύματα. Σε τέσσερα άτομα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο για ελαφρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα που προκλήθηκαν από τον πυκνό καπνό.

Η φωτιά οδήγησε επίσης σε κλείσιμο δρόμων, ενώ 1.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις κατοικιές τους, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ιστορικά ρεκόρ και κλιματική αλλαγή

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, είχε δηλώσει τον Μάιο ότι η Ισπανία θα ανέπτυσσε φέτος τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιπυρικής προστασίας στην ιστορία της για την περίοδο του καλοκαιριού, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης και το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Η Στρατιωτική Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης της Ισπανίας (UME), η οποία επιστρατεύεται σε μεγάλες καταστροφές, δήλωσε ότι θα ενταχθεί στις προσπάθειες κατάσβεσης στην Ανδαλουσία.

Τον Ιούνιο, η Ισπανία κατέγραψε τον υψηλότερο ημερήσιο μέσο όρο θερμοκρασίας από το 1950, καθώς και ημέρες με τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν σημειωθεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα. Σε ορισμένα μέρη της χώρας, η θερμοκρασία είχε φτάσει έως και 42°C.

Πέρυσι, κάηκε στην Ισπανία η έκταση-ρεκόρ των 3.930.000 στρεμμάτων (393.000 εκτάρια), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), μέγεθος υπερτραπλάσιο από τον ισπανικό μέσο όρο για την περίοδο μεταξύ 2006 και 2024.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμοκρασίες παγκοσμίως και με την Ευρώπη να «σπάει» τα θερμόμετρα, καθώς η θερμοκρασία της αυξάνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με την υπηρεσία κλιματικής αλλαγής Copernicus. Αυτό προκαλεί αυξημένους καλοκαιρινούς καύσωνες, μεγαλύτερη πίεση στα αποθέματα νερού της γηραιάς ηπείρου και σφοδρότερες δασικές πυρκαγιές.

Η περσινή χρονιά ήταν η χειρότερη περίοδος δασικών πυρκαγιών για την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2006, με περισσότερα από 10.000.000 στρέμματα (1 εκατομμύριο εκτάρια), έκταση που ισοδυναμεί περίπου με το μισό μέγεθος της Ουαλίας, να γίνονται στάχτη σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι πιο συχνές και έντονες πυρκαγιές σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι πιθανό να συνεχιστούν και στο μέλλον.

Πηγή: BBC