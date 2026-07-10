Σε συναγερμό βρίσκονται οι πυροσβεστικές Αρχές στην Ισπανία. Αξιωματούχοι της χώρας δήλωσαν σήμερα πως 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από το πύρινο μέτωπο στα νότια της χώρας ενώ άλλοι 23 αγνοούνται.

Ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια, ανέφερε:

«Έχουμε 12 νεκρούς και 23 ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Eλπίζω αυτοί οι 23 άνθρωποι που δεν έχουν εντοπιστεί να βρεθούν επιτέλους και να μην είναι νεκροί».

Εν τωμεταξύ σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά εγκαύματα νοσηλεύονται τέσσερις άνθρωποι, μετά τη δραματική πυρκαγιά που σάρωσε τη χώρα, αφήνοντας πίσω της οκτώ τραυματίες και έναν προσωρινό, αλλά ήδη βαρύ, απολογισμό θυμάτων.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές, η πλειονότητα των νεκρών αφορά αλλοδαπούς που δε συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των αρχών για άμεση εκκένωση. Πρόκειται για μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην πρόσφατη ιστορία της περιοχής, με τις έρευνες στα συντρίμμια να συνεχίζονται.