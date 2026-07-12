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Η καρδιά της Ισπανίας χτυπά αυτές τις μέρες στην πρωτεύουσα της Ναβάρας, όπου η παράδοση, το ρίσκο και ο πολιτισμός συναντώνται σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα θεάματα του πλανήτη.
Η έκτη κούρσα του φεστιβάλ απέδειξε για ακόμα μία φορά γιατί η Παμπλόνα αποτελεί μαγνήτη για χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι.
Βίντεο από τους δρόμους της Παμπλόνας στην έκτη κούρσα του φεστιβάλ:
Η τρελή κούρσα της La Palmosilla στα στενά της πόλης
Το σύνθημα δόθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής 12 Ιουλίου και οι ταύροι της διάσημης εκτροφής La Palmosilla ξεχύθηκαν με απίστευτη ταχύτητα και δύναμη. Τα ζώα διέσχισαν τη διαδρομή των περίπου 875 μέτρων, η οποία περνά μέσα από τα στενά, λιθόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης και καταλήγει στην αρένα.
Δεκάδες έμπειροι αλλά και ερασιτέχνες δρομείς (οι λεγόμενοι mozos), ντυμένοι στα λευκά με το παραδοσιακό κόκκινο μαντίλι, έτρεχαν σε απόσταση αναπνοής μπροστά από τα κέρατα των ταύρων.
Οι εικόνες που καταγράφηκαν ήταν γεμάτες ένταση, καθώς πολλοί συμμετέχοντες εγκλωβίστηκαν λόγω του συνωστισμού και αναγκάστηκαν να αναζητήσουν διέξοδο την τελευταία στιγμή, σκαρφαλώνοντας ή πέφτοντας πάνω στα προστατευτικά ξύλινα κιγκλιδώματα.
Παρά την παραδοσιακή επικινδυνότητα του εθίμου, η συγκεκριμένη κούρσα ολοκληρώθηκε χωρίς να καταγραφούν σοβαροί τραυματισμοί.
Ένας αιώνας από το λογοτεχνικό μανιφέστο του Χέμινγουεϊ
Η φετινή διοργάνωση του 2026 δεν είναι σαν τις άλλες, καθώς φέρει μια βαριά πολιτιστική κληρονομιά. Συμπληρώνονται ακριβώς 100 χρόνια από την έκδοση του εμβληματικού μυθιστορήματος «Ο Ήλιος Ανατέλλει Ξανά» (The Sun Also Rises) του Έρνεστ Χέμινγουεϊ.
Ο Αμερικανός νομπελίστας, ο οποίος λάτρευε τις ταυρομαχίες και επισκεπτόταν μανιωδώς την περιοχή, αποτύπωσε στο έργο του το πάθος, το αλκοόλ, τον έρωτα και την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα του Σαν Φερμίν.
Αυτό το βιβλίο ήταν που μεταμόρφωσε μια τοπική, θρησκευτική γιορτή της Ναβάρας σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός, το οποίο μέχρι και σήμερα, έναν αιώνα μετά, συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες από την Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη.
Μέτρα ασφαλείας και τουριστική έκρηξη
Οι καθημερινές ταυροδρομίες (τα περίφημα encierros) αποτελούν το απόλυτο highlight των εορτασμών, οι οποίοι περιλαμβάνουν επίσης θρησκευτικές πομπές, ασταμάτητο χορό και συναυλίες στους δρόμους.
Λόγω του τεράστιου όγκου των επισκεπτών, ο Δήμος της Παμπλόνα έχει επιστρατεύσει φέτος αυξημένες δυνάμεις της αστυνομίας, εκατοντάδες διασώστες και εξειδικευμένα ιατρικά συνεργεία σε κάθε γωνία της διαδρομής.
Στόχος είναι να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στον αυθεντικό, άγριο χαρακτήρα του εθίμου και την ασφάλεια των ανθρώπων που επιλέγουν να δοκιμάσουν τα όριά τους δίπλα στα θηρία.