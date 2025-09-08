Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε σήμερα νέα δέσμη μέτρων κατά του Ισραήλ, στο πλαίσιο της αυξανόμενης πίεσης για τερματισμό των επιχειρήσεων στη Γάζα. Η ισπανική κυβέρνηση, θα απαγορεύσει τον κατάπλου σε ισπανικά λιμάνια και τη χρήση του εναέριου χώρου της χώρας, σε πλοία και αεροσκάφη που μεταφέρουν όπλα προς το Ισραήλ.

Παράλληλα, η Ισπανία θα αυξήσει τη χρηματοδοτική της στήριξη προς την Παλαιστινιακή Αρχή και την Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), ενώ θα επιβάλει εμπάργκο σε προϊόντα που παράγονται σε ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να εφαρμόσει άμεσα εννέα πρόσθετα μέτρα, ώστε να συμβάλει στον τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα, να προχωρήσουν οι διώξεις κατά των υπευθύνων και να υποστηριχθεί ο παλαιστινιακός λαός», δήλωσε ο Σάντσεθ από τη Μαδρίτη.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα απαγορεύσει την είσοδο στην Ισπανία σε οποιονδήποτε έχει εμπλακεί άμεσα σε εγκλήματα που σχετίζονται με τη βία στη Γάζα, υπογραμμίζοντας:

«Ελπίζουμε τα μέτρα αυτά να αυξήσουν την πίεση στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, ώστε να ανακουφιστεί έστω και μερικώς ο παλαιστινιακός πληθυσμός».

