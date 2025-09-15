Η ισπανική κυβέρνηση ακύρωσε σήμερα Δευτέρα, 15/9, συμβόλαιο πώλησης όπλων, αξίας σχεδόν 700 εκατομμυρίων ευρώ, για την αγορά ισραηλινών εκτοξευτών πυραύλων.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας η ισραηλινή Elbit θα ελάμβανε το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνησή του θα «ενσωματώσει νομικά» την απαγόρευση πωλήσεων ή αγορών στρατιωτικού εξοπλισμού με το Ισραήλ, λόγω της επίθεσής του στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η Ισπανία ακύρωσε επίσης μια σύμβαση αξίας 236 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά πυραύλων Spike από την εταιρία Rafael.

Σημειώνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι η Μαδρίτη αποφάσισε να απαγορεύσει τον κατάπλου στα ισπανικά λιμάνια και την είσοδο στον εναέριο χώρο της Ισπανίας στα πλοία και τα αεροσκάφη που μεταφέρουν όπλα προς το Ισραήλ.

«Η ισπανική κυβέρνηση «αποφάσισε να εφαρμόσει αμέσως εννέα επιπλέον μέτρα για να μπει τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα, για να ασκηθούν διώξεις σε αυτούς που την διαπράττουν και για να υποστηρίξει τον παλαιστινιακό πληθυσμό», δήλωσε ο Σάντσεθ από την έδρα της κυβέρνησης στη Μαδρίτη.

Ο Ισπανός Πρωθυπουργός είναι μία από τις πιο επικριτικές ευρωπαϊκές φωνές απέναντι στον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι εξαιρετικά τεταμένες, εδώ και αρκετούς μήνες. Το Ισραήλ δεν έχει πρεσβευτή στην Ισπανία από τότε που η Κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης το 2024 ενώ και η Μαδρίτη ανακάλεσε επίσης τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα.