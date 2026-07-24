Δραματική είναι η κατάσταση στην Ισπανία, καθώς η κυβέρνηση κήρυξε εσπευσμένα «κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος» στην περιφέρεια της Μαδρίτης και την επαρχία Άβιλα, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης καταστροφικών πυρκαγιών.

Η απόφαση αυτή επιτρέπει την άμεση συγκέντρωση και κινητοποίηση κρατικών πόρων, ενώ αναθέτει την ηγεσία της διαχείρισης της κρίσης στη Στρατιωτική Μονάδα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (UME).

Ήδη, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Βίντεο δείχνουν την μεγάλη φωτιά στην περιφέρεια της Μαδρίτης:

Κήρυξη «κατάστασης έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος»

Μπροστά στη σοβαρότητα του μετώπου, η ισπανική κυβέρνηση προχώρησε τη νύχτα της Πέμπτης (23/07) προς Παρασκευή (24/07) στην ενεργοποίηση του ανώτατου επιπέδου συναγερμού, κηρύσσοντας «κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος» στην περιφέρεια της Μαδρίτης και την γειτονική επαρχία της Άβιλα.

Με την απόφαση αυτή, που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, επιτυγχάνεται η ταχύτερη δυνατή συγκεντροποίηση και διάθεση πόρων από ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς.

Ο Στρατός αναλαμβάνει τη διαχείριση της κρίσης – 10.000 εκκενώσεις

Η κλιμάκωση της επικινδυνότητας οδήγησε τις αρχές στην απόφαση να αναθέσουν τη διοίκηση των επιχειρήσεων στη Στρατιωτική Μονάδα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (UME), την εξειδικευμένη μονάδα των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η κατάσταση επί του πεδίου παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι στην περιφέρεια της Μαδρίτης έχουν απομακρυνθεί εσπευσμένα από τις κατοικίες τους, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες.