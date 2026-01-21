Νέο κύμα ανησυχίας προκάλεσαν δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα που σημειώθηκαν χθες, Τρίτη (20/01), στην Καταλονία της Ισπανίας, μόλις δύο ημέρες μετά τη φονική τραγωδία στην Κόρδοβα. Τα περιστατικά είχαν ως αποτέλεσμα τη διακοπή των δρομολογίων στις γραμμές 1 και 4, του προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου.

Στο σοβαρότερο από τα δύο, που σημειώθηκε στη Βαρκελώνη, ο μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του, όταν κατέρρευσε τοιχίο και έπεσε πάνω στον διερχόμενο συρμό, προκαλώντας τον εκτροχιασμό του. Παράλληλα, τραυματίστηκαν 37 άτομα, εκ των οποίων πέντε νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Το δυστύχημα συνέβη στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Sant Sadurní d’Anoia και Gelida. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, η κατάρρευση του τοιχίου ενδέχεται να σχετίζεται με τις πρόσφατες έντονες καταιγίδες που έπληξαν την περιοχή. Η κυκλοφορία στη γραμμή έχει προσωρινά ανασταλεί, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται στο σημείο.

Λίγες ώρες αργότερα, δεύτερος εκτροχιασμός καταγράφηκε στην επαρχία της Ζιρόνα, στη γραμμή 1, ανάμεσα στους σταθμούς Blanes και Maçanet. Στην περίπτωση αυτή δεν υπήρξαν τραυματισμοί και, όπως ανακοίνωσαν οι Aρχές, το συμβάν φαίνεται να οφείλεται σε πέτρες που κατέληξαν στις ράγες εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς συνέβησαν μόλις δύο ημέρες μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη νότια Ισπανία, το οποίο κόστισε τη ζωή σε 42 ανθρώπους και τραυμάτισε εκατοντάδες άλλους.