Η συζήτηση για τα νομικά και ηθικά όρια της ευθανασίας και του κατά πόσο μπορεί να αποτελεί απόφαση του προσώπου που την επιλέγει, έρχεται εκ νέου στην επιφάνεια, μετά την απόφαση της 25χρονης Ισπανίδας Νοέλια Καστίγιο, η οποία έπασχε από τετραπληγία και υποβλήθηκε σε ευθανασία το απόγευμα της Πέμπτης, στη μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης Sant Pere de Ribes, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακρόχρονης δικαστικής διαμάχης με τον πατέρα της, που διήρκεσε πάνω από 1,5χρόνο.

Η υπόθεση της Νοέλια Καστίγιο αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση για τα όρια της νομοθεσίας και τον ρόλο του κράτους απέναντι σε άτομα με σοβαρές και μη αναστρέψιμες παθήσεις. Ήδη τις τελευταίες ώρες στην Ισπανία, έχουν προκληθεί έντονες αντιδράσεις για την επιλογή της 25χρονης, έχοντας προκαλέσει παρεμβάσεις από θρησκευτικές οργανώσεις, πολιτικά πρόσωπα αλλά και κοινωνικούς φορείς.

Το δράμα της 25χρονης είχε συγκεντρώσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον τους τελευταίους μήνες, καθώς ο πατέρας της προσέφυγε επανειλημμένα στη δικαιοσύνη επιχειρώντας να αποτρέψει την ευθανασία, με τη στήριξη της συντηρητικής οργάνωσης Abogados Cristianos.

Ya se le ha ejecutado la eutanasia a Noelia. Pedimos oraciones por su alma y su familia. Descanse en paz. pic.twitter.com/5eqTbJv6iF — Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) March 26, 2026

Μετά τον θάνατό της, η οργάνωση ανέφερε σε ανάρτηση ότι η υπόθεση «αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες» στη νομοθεσία περί ευθανασίας στην Ισπανία.

Επίσης, μέλη θρησκευτικών κοινοτήτων συγκεντρώθηκαν έξω από το κέντρο υγείας της Βαρκελώνης προσευχόμενοι για την ψυχή της και τραγουδώντας, ενώ πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις με κεντρικό μήνυμα «Noelia, δεν είσαι μόνη».

El portavoz de Abogados Cristianos habla sobre Noelia Castillo: “Ha habido un fracaso en el sistema sanitario de este país. A una muchacha que ha tenido una vida muy dura, que todos lamentamos, lo único que se le ha podido dar es la muerte”#Canal24Horas https://t.co/wIMPtOs0Wj pic.twitter.com/dkm5vSXAYK — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 26, 2026

Η υπόθεση της Νοέλια, έφτασε μέχρι το ισπανικό κοινοβούλιο, όπου η πρόεδρος Φρανσίνα Αρμενγκόλ, διέταξε να αφαιρεθούν από τα πρακτικά δηλώσεις βουλευτή του Vox, ο οποίος χαρακτήρισε την ευθανασία «εκτέλεση».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ισπανικής Επισκοπικής Διάσκεψης, Λουίς Αργουέγιο, ανέφερε ότι ο πόνος της νεαρής γυναίκας «συγκλονίζει», αλλά υποστήριξε ότι «η πραγματική ανακούφιση δεν είναι η αυτοκτονία».

Η υποεπιτροπή για την οικογένεια και την υπεράσπιση της ζωής της Εκκλησίας έκανε λόγο για «ρήξη του δεσμού φροντίδας» και χαρακτήρισε την ευθανασία «κοινωνική ήττα όταν παρουσιάζεται ως απάντηση στον ανθρώπινο πόνο».

Επίσης, η Ισπανίδα πολιτικός του δεξιού κόμματος Vox, γνωστή για παρεμβάσεις σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα στην χώρα της Ιβηρικής, Isabel Pérez Moñino τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση της ευθανασίας της Νοέλια Καστίγιο. «Ως γυναίκα, ως μητέρα και ως Ισπανίδα, θέλω να καταγγείλω ένα κράτος που γύρισε την πλάτη σε ένα θύμα», τόνισε σχετικά με το θέμα.

🗣 @Isabelperezmoi1, portavoz nacional de Agenda España, sobre el caso de Noelia Castillo: “Como mujer, como madre y como española, quiero denunciar a un Estado que ha dado la espalda a una víctima”. “Este caso refleja la degradación moral de unas instituciones que han dejado… pic.twitter.com/AepTW816yN — VOX 🇪🇸 (@vox_es) March 26, 2026

Το κόμμα Vox έχει εκφράσει επανειλημμένα αντίθεση στη νομιμοποίηση της ευθανασίας, θεωρώντας ότι το κράτος πρέπει να προστατεύει τη ζωή ακόμη και σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στη Βαρκελώνη, όπου ομάδα περίπου 20 ατόμων άφησε λουλούδια και προσευχήθηκε στη μνήμη της νεαρής.

Here are the photos we took of people coming from all over to bring flowers and love for Noelia Castillo Ramos! She may be gone now, but we will never forget her. We will also never forgive the government in Spain for all of the times they betrayed her! She deserved better. pic.twitter.com/CnxEc0ZdyQ — Matt Wallace (@MattWallace888) March 27, 2026

Η δικαστική διαμάχη με τον πατέρα της

Η Νοέλια Καστίγιο είχε υποβάλει αίτημα ευθανασίας τον Απρίλιο του 2024 στην Επιτροπή Εγγυήσεων και Αξιολόγησης της Καταλονίας, η οποία το ενέκρινε ομόφωνα τρεις μήνες αργότερα.

Ωστόσο, ο πατέρας της προσέφυγε στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του αντιμετώπιζε διαταραχή προσωπικότητας που επηρέαζε την κρίση της και ότι το κράτος οφείλει να προστατεύει τους πιο ευάλωτους πολίτες.

🇪🇸 | Los videos inéditos del padre de Noelia, la joven que recibirá hoy la eutanasia, animándola a vivir: «Eres una máquina». La eutanasia de Noelia se llevará a cabo hoy, jueves 26 de marzo de 2026, a las 17:00 horas (hora peninsular española). 📹 OkDiario pic.twitter.com/C0geGJvl62 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 26, 2026

Η υπόθεση εξετάστηκε από σειρά δικαστηρίων, για 1,5 χρόνο από το Διοικητικό Δικαστήριο της Βαρκελώνης έως το Ανώτατο και το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας, τα οποία επικύρωσαν το δικαίωμα της νεαρής στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απέρριψε επίσης την προσφυγή του πατέρα της, ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή της απόφασης.

Η προσωπική ιστορία της Νοέλια Καστίγιο

Η τραγική ιστορία της Νοέλια Καστίγιο

Η Νοέλια Καστίγιο, η οποία ήταν καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο από το 2022, είχε μιλήσει ανοιχτά για την απόφασή της και τον πόνο που, όπως λέει, την οδήγησε σε αυτήν. «Θέλω να φύγω τώρα και να σταματήσω να υποφέρω, τελεία και παύλα. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν είναι υπέρ της ευθανασίας. Αλλά τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω υποφέρει όλα αυτά τα χρόνια;» είπε. «Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα: δεν θέλω να βγαίνω έξω, δεν θέλω να τρώω. Ο ύπνος μου είναι πολύ δύσκολος και έχω πόνους στην πλάτη και τα πόδια. Η ευτυχία ενός πατέρα, μιας μητέρας ή μιας αδελφής», είπε, αναφερόμενη στα μέλη της οικογένειάς της, «δεν μπορεί να είναι πιο σημαντική από τη ζωή μιας κόρης».

Η 25χρονη είχε υποστεί σοβαρή και μη αναστρέψιμη κάκωση νωτιαίου μυελού όταν πήδηξε από παράθυρο πέμπτου ορόφου τον Οκτώβριο του 2022, με αποτέλεσμα να μείνει παραπληγική και να υποφέρει από έντονους νευροπαθητικούς πόνους.

Η ίδια είχε αναφέρει ότι οδηγήθηκε στην απόπειρα αυτοκτονίας μετά από σεξουαλικές επιθέσεις που, όπως κατήγγειλε, υπέστη από πρώην σύντροφό της αλλά και από ομάδα ανδρών σε νυχτερινό κέντρο.

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε στην ισπανική εκπομπή Y Ahora Sonsoles του Antena 3, περιέγραψε πώς…θέλει να περάσει τις τελευταίες της στιγμές. «Τους έχω πει πώς θέλω να είναι. Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φορέσω το πιο όμορφο φόρεμά μου και θα βαφτώ. Θα είναι κάτι απλό», είπε. Έχει καλέσει την οικογένειά της για να τους αποχαιρετήσει εκ των προτέρων, αλλά είπε ότι θέλει να είναι μόνη όταν της γίνει η θανατηφόρα ένεση. Η Καστίγιο πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας σε ίδρυμα λόγω του εθισμού και των προβλημάτων ψυχικής υγείας των γονιών της και έχει δηλώσει ότι ένας ομαδικός βιασμός το 2022 ήταν το σημείο μηδέν στην ήδη δύσκολη ζωή της.

Η Καστίγιο είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε να «φύγει με ειρήνη» και να τερματίσει τον πόνο που βίωνε τα τελευταία χρόνια. Είχε εκφράσει την επιθυμία να βρίσκεται μόνη με τον γιατρό κατά τη διαδικασία, ενώ η οικογένειά της είχε τη δυνατότητα να την αποχαιρετήσει.

Ειδικότερα δε, για τον πατέρα της, είπε στην τελευταία της συνέντευξη: «Με είδε να πέφτω και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αλλά μετά από όλα όσα έχει κάνει, δεν τον λυπάμαι πια. Δεν σεβάστηκε την απόφασή μου και δεν θα το κάνει ποτέ. Ήθελε να βάλει το σπίτι που αγόρασε στο όνομά μου για να μπορέσει να συνεχίσει να εισπράττει διατροφή. Μετά από αυτό, δεν θέλει να βάλει το σπίτι στο όνομά μου, ούτε να πληρώσει για την κηδεία, ούτε να παραστεί στην ευθανασία, ούτε στην ταφή, και λέει ότι δεν θέλει να μάθει τίποτα περισσότερο για μένα. Ότι γι’ αυτόν είμαι ήδη νεκρή. Το καταλαβαίνω. Είναι πατέρας και δεν θέλει να χάσει μια κόρη, αλλά δεν με ακούει. Δεν με παίρνει τηλέφωνο ποτέ, δεν μου γράφει ποτέ. Το μόνο που κάνει είναι να μου φέρνει φαγητό. Γιατί με θέλει ζωντανή; Για να με κρατήσει στο νοσοκομείο;».

Η Νοέλια αφηγήθηκε επίσης ότι η μητέρα της, της είχε ζητήσει να είναι μαζί της όταν θα γινόταν η θανατηφόρος ένεση αλλά η ίδια της το αρνήθηκε: «Μου είπε ότι όπως με είδε να γεννιέμαι έτσι ήθελε να με δει να κλείνω τα μάτια μου και η απάντηση είναι όχι. Δεν θέλω να με δει να κλείνω τα μάτια μου. Θα προτιμούσα να πούμε αντίο και μετά, αν θέλει, να έρθει στην κηδεία».