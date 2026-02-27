Η Ισπανία προχωρά στην επιβολή νέων κανονισμών που απαγορεύουν την πώληση ενεργειακών ποτών σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές την Τετάρτη (25/2), σύμφωνα με το πρακτορείο Efe.

Ο Υπουργός Καταναλωτών, Pablo Bustinduy, διευκρίνισε ότι η απαγόρευση θα είναι ακόμη αυστηρότερη για ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη. Συγκεκριμένα, προϊόντα που περιέχουν πάνω από 32 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης ανά 100 χιλιοστόλιτρα δεν θα διατίθενται σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που καταδεικνύουν πως η συστηματική κατανάλωση ενεργειακών ποτών συνιστά κίνδυνο για την υγεία των νέων. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μέτρο που συγκεντρώνει ευρεία κοινωνική αποδοχή, εκτιμώντας ότι «σχεδόν κανείς δεν θα μπορεί να αντιταχθεί», λόγω της γενικευμένης ανησυχίας για τις επιπτώσεις τους.

Σύμφωνα με πρόσφατο βαρόμετρο της Aesan (Ισπανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια και τη Διατροφή των Τροφίμων), εννέα στους δέκα πολίτες τάσσονται υπέρ της απαγόρευσης. Η ίδια έρευνα δείχνει ότι το 25% των ερωτηθέντων καταναλώνει ενεργειακά ποτά, κατά μέσο όρο δύο φορές την εβδομάδα. Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί από όσους τα καταναλώνουν (49%) πίνουν τουλάχιστον ένα την ημέρα, ενώ το 47% τα συνδυάζει συστηματικά με αλκοόλ.

Ο νέος κανονισμός έρχεται να συμπληρώσει την ήδη ισχύουσα απαγόρευση πώλησης ενεργειακών ποτών εντός σχολικών μονάδων σε ολόκληρη τη χώρα, πρωτοβουλία που είχε προωθήσει το Υπουργείο Καταναλωτών. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά και σε αυστηρότερο έλεγχο της διαφήμισης ενεργειακών ποτών και άλλων ανθυγιεινών προϊόντων, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα επιθετικές διαφημιστικές πρακτικές που στοχεύουν κυρίως τους νέους.