Το Υπουργείο Γεωργίας της Ισπανίας, ανακοίνωσε ότι από τις 13 Νοεμβρίου τίθεται

Σε ισχύ καθολική καραντίνα στις πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στη Ισπανίας, λόγω αυξημένου κινδύνου εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών ανακοίνωσε σήμερα (13/11) το Υπουργείο Γεωργίας της χώρας

Το μέτρο, που μέχρι πρότινος ίσχυε μόνο για ορισμένες περιοχές υψηλού κινδύνου, επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρη την επικράτεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου σήμερα Πέμπτη.

«Το μέτρο ελήφθη λόγω της αυξημένης πιθανότητας εισόδου της νόσου στην Ισπανία την τελευταία εβδομάδα», ανέφερε το υπουργείο στη σχετική ανακοίνωσηη του.

Από τις 10 Νοεμβρίου είχε ήδη τεθεί σε ισχύ λοκντάουν σε πάνω από 1.100 δήμους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ζώνες αυξημένης επιτήρησης.

Τι προβλέπει το μέτρο

Το μέτρο αφορά όλες τις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τύπο παραγωγής, και προβλέπει ότι τα πτηνά θα πρέπει να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους ή κάτω από προστατευτικά καλύμματα, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με άγρια ή αποδημητικά πτηνά.

Επιπλέον:

Απαγορεύεται η κοινή εκτροφή διαφορετικών ειδών (όπως πάπιες και κότες).

Οι υδάτινες εγκαταστάσεις πρέπει να προστατεύονται για να αποτραπεί η επαφή με μολυσμένα πτηνά.

Στόχος των μέτρων είναι να περιοριστεί η μετάδοση του ιού H5N1 στις εκτροφές και να προληφθούν νέες εστίες μόλυνσης.

Η κατάσταση στην Ευρώπη και στην Ισπανία

Από τον Ιούλιο του 2025 έχουν εντοπιστεί πάνω από 139 εστίες γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία των υγειονομικών αρχών.

Στην Ισπανία, η περιοχή Καστίλλη και Λεόν έχει καταγράψει 14 επιβεβαιωμένα περιστατικά, ενώ περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια πτηνά έχουν θανατωθεί προληπτικά.

Συστάσεις

Οι ισπανικές αρχές επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός, ωστόσο ζητούν αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας από τους παραγωγούς και τους εργαζόμενους στις μονάδες.

Η κατανάλωση προϊόντων από πιστοποιημένες πτηνοτροφικές φάρμες δεν εγκυμονεί κίνδυνο για τους καταναλωτές, καθώς ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω τροφίμων.

Επόμενα βήματα

Το λοκντάουν θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το τέλος της περιόδου μετανάστευσης των πτηνών, ενώ το υπουργείο προγραμματίζει εντατικούς ελέγχους και δειγματοληψίες σε όλη τη χώρα.

Η Ισπανία εντείνει τη συνεργασία της με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ για τον περιορισμό του ιού, ο οποίος εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στον αγροτικό τομέα.

Πηγή: ERTnews.gr

Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής