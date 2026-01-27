Η Ισπανία θα καταβάλει 20 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση στα θύματα της σύγκρουσης των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας που την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε τον θάνατο 45 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 150, όπως δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε.

Η χώρα προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από την καταστροφή της 18ης Ιανουαρίου στην Αδαμούθ, κοντά στη νότια πόλη Κόρντομπα, που οδήγησε σε έναν από τους μεγαλύτερους απολογισμούς θανάτων από σιδηροδρομικό δυστύχημα στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία και τον υψηλότερο στην Ισπανία από το 2013.

Οι οικογένειες των ανθρώπων που σκοτώθηκαν θα λάβουν 216.000 η κάθε μία εντός τριών μηνών το πολύ — 72.000 ευρώ ως φορολογική απαλλαγή από την Κυβέρνηση και προκαταβολική ασφαλιστική αποζημίωση 72.000 ευρώ. Άλλα 72.000 θα καταβληθούν από την υποχρεωτική ταξιδιωτική ασφάλιση των επιβατών.

«Ξέρουμε πως οι κανονικές διαδικασίες και τα νομικά χρονοδιαγράμματα δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στη ζωτική επείγουσα ανάγκη μιας τραγωδίας όπως αυτή», είπε ο Πουέντε, προσθέτοντας πως τα θύματα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να περιμένουν για χρόνια, προκειμένου να λάβουν υποστήριξη.

Οι πληρωμές στους τραυματίες θα κυμαίνονται από 2.400 έως 84.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Πουέντε. Ο Υπουργός τελεί υπό την πίεση της κοινής γνώμης μετά το δυστύχημα στη Αδαμούθ και άλλα συμβάντα της ίδιας εβδομάδας, περιλαμβανομένου του θανάτου ενός μηχανοδηγού στην Καταλονία, και άλλων δύο ατυχημάτων, χωρίς απώλειες. Το κυριότερο αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα ζήτησε την παραίτησή του.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον του, ο Πουέντε δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έχει ήρεμη συνείδηση, κάνει τη δουλειά του όσο καλύτερα μπορεί και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να επικοινωνήσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες στους πολίτες.

Η σιδηροδρομική υπηρεσία της Καταλονίας Rodalies αντιμετώπισε επίσης προβλήματα την περασμένη εβδομάδα όταν πολλοί οδηγοί αρνήθηκαν να εργαστούν λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, με αποτέλεσμα χιλιάδες επιβάτες να χάσουν τα δρομολόγιά τους, ενώ μία βλάβη στο λογισμικό προκάλεσε κατάρρευση του κύριου κέντρου της για τον έλεγχο σιδηροδρομικής κυκλοφορίας χθες, Δευτέρα.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Στις 7.45 μ.μ. την Κυριακή, το τρένο που ταξίδευε από τη Μάλαγα προς τον σταθμό Ατότσα της Μαδρίτης, τον μεγαλύτερο της ισπανικής πρωτεύουσας, με 294 επιβαίνοντες, εκτροχιάστηκε κοντά στη μικρή πόλη Aδαμούθ (4.200 κατοίκων) στην Κόρδοβα. Πέρασε στις παρακείμενες γραμμές και συγκρούστηκε με άλλο τρένο που ταξίδευε προς την αντίθετη κατεύθυνση, από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα της Ανδαλουσίας, με περίπου 187 επιβαίνοντες.

Τη στιγμή της σύγκρουσης, σύμφωνα με επίσημες πηγές, το πρώτο τρένο ταξίδευε με ταχύτητα 200 χιλιομέτρων την ώρα. Ο Υπουργός Μεταφορών, ‘Οσκαρ Πουέντε, εξήγησε λίγο μετά τις 12.45 π.μ., τα ξημερώματα Δευτέρας, ότι στη σύγκρουση, τα δύο πρώτα βαγόνια του πρώτου τρένου, που μετέφεραν 53 άτομα, «εκτοξεύτηκαν». Ο Υπουργός Εκτάκτων Αναγκών της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σαντς, διευκρίνισε ότι αυτά τα βαγόνια έπεσαν σε ανάχωμα περίπου τεσσάρων μέτρων.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, μετά την Κίνα, και συνδέει περισσότερες από 50 πόλεις σε όλη τη χώρα. Οι ισπανικές σιδηροδρομικές γραμμές έχουν μήκος άνω των 4.000 χιλιομέτρων.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ