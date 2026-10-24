Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν το Σάββατο το κέντρο της Μαδρίτης, ανοίγοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στο κύμα κοινωνικών κινητοποιήσεων που καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες στην Ισπανία.

Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκονται οι δημόσιες συντάξεις, με συνταξιούχους, εργαζόμενους και συνδικάτα να βγαίνουν στους δρόμους ζητώντας προστασία του δημόσιου συστήματος, αυξήσεις που θα ακολουθούν το πραγματικό κόστος ζωής και μέτρα απέναντι στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Η σημερινή κινητοποίηση συγκέντρωσε 50.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τους διοργανωτές, και περίπου 25.000 σύμφωνα με την κυβερνητική αντιπροσωπεία στη Μαδρίτη, με την πορεία να εξελίσσεται χωρίς σοβαρά επεισόδια.

Από την Ατότσα στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας

Η πορεία ξεκίνησε στις 12:00 από την περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού Atocha και κινήθηκε μέσα από κεντρικούς δρόμους της Μαδρίτης, περνώντας από το Paseo del Prado και την Plaza de Cibeles, πριν καταλήξει στην Calle Alcalá, κοντά στον σταθμό του μετρό Sevilla.

Στους δρόμους κυριάρχησαν πανό με αιτήματα για «εγγυημένες συντάξεις», προστασία του δημόσιου συστήματος και διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των συνταξιούχων.

Την κινητοποίηση διοργάνωσαν οργανώσεις συνταξιούχων, με κεντρικό ρόλο της Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, ενώ τη στήριξή τους έδωσαν και συνδικάτα, μεταξύ των οποίων η CGT.

«Οι συντάξεις δεν πωλούνται»

Ένα από τα βασικά μηνύματα της κινητοποίησης ήταν η αντίθεση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση προς περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Οι διαδηλωτές ζητούν οι αυξήσεις στις συντάξεις να συνδέονται με τον πραγματικό πληθωρισμό, ώστε το εισόδημά τους να μην υποχωρεί όταν αυξάνονται οι τιμές σε τρόφιμα, στέγαση, ενέργεια και βασικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, θέτουν το αίτημα η κατώτατη σύνταξη να προσεγγίσει το ύψος του κατώτατου μισθού, ενώ ζητούν να κλείσει η διαφορά μεταξύ των συντάξεων ανδρών και γυναικών.

Η CGT έχει θέσει ως συγκεκριμένο αίτημα κατώτατη σύνταξη 1.285 ευρώ χωρίς αναλογική κατανομή, καθώς και ευκολότερη πρόσβαση σε πρόωρη συνταξιοδότηση χωρίς περικοπές για εργαζομένους με τουλάχιστον 35 χρόνια εισφορών.

Οι νέοι δίπλα στους συνταξιούχους

Η κινητοποίηση δεν αφορά αποκλειστικά τους σημερινούς συνταξιούχους.

Οι οργανώσεις που συμμετέχουν, επιχειρούν να παρουσιάσουν το ζήτημα ως υπόθεση και των νεότερων γενεών, υποστηρίζοντας ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι, και ιδιαίτερα όσοι βρίσκονται σε επισφαλείς μορφές εργασίας, θα είναι οι αυριανοί συνταξιούχοι.

Γι’ αυτό και ένα από τα κεντρικά συνθήματα της κινητοποίησης αφορά ένα δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα «για μεγαλύτερους και νεότερους», με τους διοργανωτές να καλούν εργαζομένους όλων των ηλικιών να συμμετάσχουν.

Στέγαση και κόστος ζωής «μπαίνουν» στην ίδια συζήτηση

Παρότι η σημερινή πορεία αφορά κυρίως τις συντάξεις, οι συμμετέχοντες συνέδεσαν τα αιτήματά τους με το ευρύτερο πρόβλημα του κόστους ζωής και ιδιαίτερα με τη στεγαστική κρίση που έχει προκαλέσει μαζικές κινητοποιήσεις στην Ισπανία τους τελευταίους μήνες.

Το ζήτημα της κατοικίας έχει μετατραπεί σε μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές πιέσεις στη χώρα, με εργαζόμενους, φοιτητές και νέους να διαμαρτύρονται για τα υψηλά ενοίκια και τη δυσκολία πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή κατοικία.

Στις αρχές Οκτωβρίου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους σε πολλές πόλεις της Ισπανίας, ζητώντας ουσιαστικότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Οι κινητοποιήσεις για τη στέγαση

Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Σεβίλλη, Μάλαγα, Κόρδοβα, Πάλμα και Σαραγόσα ήταν μεταξύ των πόλεων στις οποίες πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις για την κατοικία, με περισσότερες από 20 πόλεις να συμμετέχουν σε συντονισμένες διαμαρτυρίες.

Η ένταση γύρω από το στεγαστικό είχε αυξηθεί σημαντικά μετά την έξωση της 87χρονης Maricarmen Abascal από το σπίτι της στη Μαδρίτη, μια υπόθεση που εξελίχθηκε σε σύμβολο του κινήματος για το δικαίωμα στη στέγη.

Ακολούθησαν κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας στην Puerta del Sol της Μαδρίτης και στην Plaça Catalunya της Βαρκελώνης, καθώς και νέες πορείες με αιτήματα για περιορισμό των εξώσεων και αποτελεσματικότερα μέτρα απέναντι στην αύξηση των ενοικίων.

Μια κοινωνική δυσαρέσκεια με διαφορετικές αφετηρίες

Οι σημερινές κινητοποιήσεις για τις συντάξεις και οι πρόσφατες πορείες για τη στέγαση δεν αποτελούν μία ενιαία οργανωμένη διαμαρτυρία και έχουν διαφορετικούς διοργανωτές και συγκεκριμένα αιτήματα.

Παρόλα αυτά, συγκλίνουν σε ένα κοινό σημείο: την αυξανόμενη πίεση που προκαλούν το κόστος ζωής και η οικονομική ανασφάλεια σε διαφορετικές ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες.

Οι μεγαλύτεροι μιλούν για την ανάγκη προστασίας των συντάξεων και της αγοραστικής τους δύναμης, ενώ οι νεότεροι στρέφουν την προσοχή τους στην κατοικία, στην επισφαλή εργασία και στο κόστος της καθημερινότητας.

Αυτή η σύγκλιση έχει οδηγήσει κοινωνικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις να επιχειρούν να συνδέσουν τα ζητήματα μεταξύ τους, παρουσιάζοντάς τα ως διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας οικονομικής πίεσης.

Η Μαδρίτη σε ρυθμούς διαδηλώσεων

Οι κινητοποιήσεις επηρεάζουν και την καθημερινότητα της ισπανικής πρωτεύουσας.

Ο Δήμος της Μαδρίτης είχε προειδοποιήσει για κυκλοφοριακές διακοπές και περιορισμούς σε κεντρικούς δρόμους της πόλης το Σάββατο, μεταξύ άλλων στην Plaza de Cibeles, στην Alcalá και στο Paseo del Prado.

Οι Αρχές συνέστησαν τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών, καθώς κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαν προγραμματιστεί και άλλες συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις που επηρεάζουν την κυκλοφορία.

Μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού κύματος

Η κινητοποίηση στην Ισπανία πραγματοποιείται σε ένα Σαββατοκύριακο έντονης κοινωνικής δραστηριότητας και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Διαδηλώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί σε Γαλλία και Ιταλία, με διαφορετικά αιτήματα που περιλαμβάνουν το κόστος ζωής, τις δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικές πολιτικές.

Οι αιτίες των κινητοποιήσεων διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα και δεν πρόκειται για μία ενιαία πανευρωπαϊκή διαμαρτυρία. Ωστόσο, το κοινό φόντο είναι η πίεση που ασκούν σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας η ακρίβεια, η στέγαση, οι συντάξεις και η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον των δημόσιων κοινωνικών συστημάτων.

Στην Ισπανία, πάντως, το μήνυμα των σημερινών διαδηλωτών ήταν σαφές: οι συντάξεις παραμένουν δημόσιο αγαθό που, όπως υποστηρίζουν, πρέπει να εξασφαλίζει αξιοπρεπές επίπεδο ζωής τόσο στους σημερινούς συνταξιούχους, όσο και στις επόμενες γενιές.