Περίπου 120.000 διαδηλωτές πραγματοποιήσαν πορεία χθες το βράδυ στο κέντρο της Μαδρίτης, στο τέλος μιας ημέρας γενικής απεργίας στην Ισπανία για την υπεράσπιση του δικαιώματος στη στέγη και στην αγοραστική δύναμη, ανακοίνωσε η νομαρχία της ισπανικής πρωτεύουσας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η κινητοποίηση αυτή διεξάγεται λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, το αποτέλεσμα των οποίων είναι αβέβαιο, μεσούσης της κοινωνικής δυσαρέσκειας στη χώρα.

Στο ακόλουθο βίντεο διαδηλωτές πετούν κάδους και καρέκλες στη Μαδρίτη.

Protesters throwing bins and chairs tonight in Madrid, Spain https://t.co/RvQroFGaNR — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) November 11, 2026

Στη Βαρκελώνη, όπου ο αριθμός των διαδηλωτών ήταν 55.000 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της δημοτικής αστυνομίας, δεν έλειψαν τα έκτροπα τα οποία είχαν όμως μικρή διάρκεια. Μια ομάδα κουκουλοφόρων μουτζούρωσε βιτρίνες καταστημάτων και έβαλε φωτιά σε κάδους ανακύκλωσης.

STREETS OF CHAOS: Spain Brought to Its Knees as millions RIOT Spain shuddered to a standstill today as millions of furious workers protested, launching a nationwide uprising against rents and property prices. Madrid became a sea of rage — at least 120,000 demonstrators surging through the capital’s streets, according to authorities. Barcelona erupted too, with organizers claiming a staggering 400,000 turnout. The country is now staring down a full-blown revolt. — Steve Gruber (@stevegrubershow) November 11, 2026

Η κινητοποίηση, η πρώτη αυτού του είδους τα τελευταία 14 χρόνια στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης χαρακτηρίστηκε “πολύ σημαντική” σε ορισμένους τομείς από τα συνδικάτα, και “αποτυχία” από εργοδότες.

Protesters in Spain demand action over housing crisis https://t.co/ZMNxpEaSgO — ENGLAND Uk -Ukrainiane 🇺🇸 🇮🇱🇺🇦🇬🇧 (@lesley26macdona) November 11, 2026

Υπό καταρρακτώδη βροχή, οι διαδηλωτές, εκ των οποίων πολλοί κρατούσαν ομπρέλες, βγήκαν ήσυχα αργά το απόγευμα στους δρόμους του κέντρου της Μαδρίτης, έπειτα από μια ημέρα με στάσεις εργασίας, γραμμές περιφρούρησης και διαδηλώσεις.

Η πίεση του δρόμου

«Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στην αξιοπρεπή στέγη, για να είναι σεβαστό, για να μειωθούν τα ενοίκια, για να είναι δυνατή η αγορά κατοικίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο στη Μαδρίτη, ο Νταβίντ, ένας 40χρονος μηχανικός.

«Ευτυχώς μένω μόνος μου, γιατί το διαμέρισμά μου είναι σε μια κατάσταση μάλλον αξιολύπητη. Αυτό μου επιτρέπει να πληρώνω ένα ενοίκιο λίγο χαμηλότερο από τις τιμές της αγοράς», συνεχίζει, λέγοντας ότι το νοίκι του είναι λίγο περισσότερο από 600 ευρώ για μια κατοικία χωρίς θέρμανση, χωρίς κλιματισμό. «Κάτι συμβαίνει τώρα εδώ, ένα κίνημα είναι σε εξέλιξη μέχρι το πρόβλημα αυτό να επιλυθεί, αυτό δεν θα σταματήσει», προειδοποιεί.

«Νομίζω ότι η πίεση του δρόμου καταλήγει πάντα να ωθεί τις κυβερνήσεις να ενεργοποιούνται», θέλει να πιστεύει η Πάουλα Ντίαθ, μια 25χρονη τεχνικός που ζει ακόμη στο σπίτι των γονιών της.

Στις πορείες συμμετείχαν πολλοί νέοι, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τη στεγαστική κρίση στη χώρα, αλλά και διαδηλωτές μεγάλης ηλικίας.

«Η γενιά μας επίσης γνώρισε δυσκολίες στην πρόσβαση στην κατοικία. Αλλά τότε, έχτιζαν περισσότερες εργατικές κατοικίες, κοινωνικές κατοικίες. Σήμερα ουσιαστικά δεν χτίζονται πια. Και αυτό συνέβαλε στη σταδιακή επιδείνωση του προβλήματος», δήλωσε στη Βαρκελώνη η Τερέζα Κολιάντος, συνταξιούχος, 71 ετών, που πήγε να διαδηλώσει από αλληλεγγύη.

«Είτε η σημερινή κυβέρνηση μείνει στην εξουσία είτε όχι, είτε το (δεξιό) Λαϊκό Κόμμα έρθει στην εξουσία, το θέμα της στέγασης θα είναι πάντα εδώ. Είναι όπως ο ελέφαντας στο δωμάτιο: δεν θα μπορούν να το αγνοήσουν», δήλωσε ο Χεσούς Παλιαρόν, 71 ετών επίσης.

Σε όλη τη χώρα, ακτιβιστές πραγματοποιούσαν κατά τη διάρκεια της ημέρας επιχειρήσεις αποκλεισμού σε οδικούς άξονες και εγκαθιστούσαν ομάδες περιφρούρησης γύρω από κέντρα υλικοτεχνικής υποστήριξης. Η κινητοποίηση αυτή προκάλεσε επίσης προβλήματα στις δημόσιες μεταφορές.