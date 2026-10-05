Πρόωρες εκλογές προκήρυξε στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμα, με αιχμή του δόρατος την στεγαστική κρίση.

Το ρήγμα του στεγαστικού στην Ισπανία

Η θρυαλλίδα των εξελίξεων ήταν η σοβαρή κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης συνασπισμού Σοσιαλιστών – Sumar, όταν τα μέτρα που κατατέθηκαν στη Βουλή για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ενός ζητήματος που αποτελεί την κορυφαία ανησυχία για τους Ισπανούς, καταψηφίστηκαν.

Η κοινωνική οργή είχε ήδη κορυφωθεί το τελευταίο διάστημα με μαζικές διαδηλώσεις, ειδικά μετά την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι όπου ζούσε για 70 χρόνια, μια υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη.

Το «παράθυρο ευκαιρίας» για πρόωρες εκλογές

Απέναντι σε αυτό το αδιέξοδο, τα κορυφαία στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος εισηγήθηκαν στον Πέδρο Σάντσεθ την άμεση προσφυγή στις κάλπες. Η στρατηγική τους βασίζεται στο να κεφαλαιοποιήσουν την αγανάκτηση των πολιτών, τοποθετώντας τη στεγαστική κρίση στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση επιδιώκει να αναδείξει την αντιπολίτευση και τους πρώην συμμάχους της ως το βασικό εμπόδιο στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων.

Το διάγγελμα του Ισπανού πρωθυπουργού: