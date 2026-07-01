Μια πολύ σπάνια και σοκαριστική αποκάλυψη έκαναν γιατροί στην Ισπανία.

Ένας 60χρονος άνδρας επισκέφθηκε το νοσοκομείο της πόλης Καστεγιόν εξαιτίας επίμονων πονοκεφάλων και οι αρχικές εξετάσεις μέσω αξονικής τομογραφίας έδειξαν βλάβες στον εγκέφαλο που παρέπεμπαν σε κακοήθη όγκο.

Οι θεράποντες ιατροί του για να είναι σίγουροι για τον όγκο προχώρησαν σε μαγνητική τομογραφία υψηλής ανάλυσης, όπου διαπίστωσαν ότι δεν επρόκειτο για όγκο, αλλά για κύστες με προνύμφες του χοιρινού ταινιοσκώληκα (Taenia solium).

Οι αλλοιώσεις στον εγκέφαλό του 60χρονου περιείχαν «εσωτερικά οζώδη στοιχεία που υποδηλώνουν την ύπαρξη σκώληκα». Πιο συγκεκριμένα, είχε μολυνθεί από την ταινία του χοίρου (Taenia solium), η οποία προκάλεσε την παρασιτική λοίμωξη του εγκεφάλου που ονομάζεται νευροκυστικέρκωση.

Το χρονικό της πηγής της μόλυνσης

Ο άνδρας δεν είχε ιστορικό ταξιδιών στο εξωτερικό, ούτε ζούσε σε περιοχή όπου η ταινία αυτή ήταν ενδημική. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι μέχρι τη συνταξιοδότησή του, 10 χρόνια πριν, εργαζόταν στις κατασκευές μαζί με «μετανάστες συναδέλφους από περιοχές όπου οι ταινίες Taenia solium είναι ενδημικές».

Κατά τη διάρκεια της εργασίας του, ο άνδρας «μοιραζόταν συχνά γεύματα και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις υγιεινής», κάτι που, όπως υποδηλώνουν, είναι το σημείο όπου μπορεί να συνέβη η μετάδοση του ιού.

Ευτυχώς για τον 60χρονο, η ασθένειά του αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με αντιπαρασιτικά φάρμακα.

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Οδηγίες πρόληψης

Η κατανάλωση ωμού ή κακώς μαγειρεμένου κρέατος μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου για τη μόλυνση από την ταινία του χοίρου.

Οδηγίες για τους πολίτες:

Η Mayo Clinic αναφέρει ότι το ολόκληρο κρέας και το ψάρι πρέπει να μαγειρεύονται τουλάχιστον στους 63°C (145°F) και ο κιμάς πρέπει να μαγειρεύεται τουλάχιστον στους 71°C (160°F), προκειμένου να εξολοθρευτούν οι προνύμφες.

Τα κουζινικά σκεύη πρέπει να πλένονται πολύ καλά αφού έρθουν σε επαφή με άψητα κρέατα ή με άπλυτα φρούτα και λαχανικά.

Το πλύσιμο των χεριών για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα με σαπούνι και νερό είναι απαραίτητο για την πρόληψη της εξάπλωσης της ταινίας και άλλων λοιμώξεων — ιδιαίτερα μετά τη χρήση της τουαλέτας, καθώς και πριν και μετά τον χειρισμό τροφίμων.

Πηγή: Ndtv