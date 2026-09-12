Ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, το οποίο χρησιμοποιούσε συμβατικές ταχυδρομικές υπηρεσίες και εταιρείες ταχυμεταφορών για την αποστολή δεμάτων σε περισσότερες από 45 χώρες, εξάρθρωσε η Πολιτική Φρουρά (Guardia Civil) στην Ισπανία.

Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας επιχείρησης με έδρα την επαρχία της Βαλένθια, συνελήφθησαν πέντε άτομα ισπανικής υπηκοότητας, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση 172,5 κιλών διαφόρων ναρκωτικών ουσιών, 41 κιλών χημικών συστατικών, καθώς και 26.000 ευρώ σε μετρητά.

Η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται ότι είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 1.500 διεθνείς αποστολές από το 2025, λαμβάνοντας τις παραγγελίες μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών.

Το «νήμα» της έρευνας από τη Γκάνα στη Βαλένθια

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος ξεκίνησε όταν οι αρχές στη Γκάνα εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα ύποπτο δέμα που περιείχε 100 γραμμάρια MDMA, το οποίο είχε ως σημείο προέλευσης την επαρχία της Βαλένθια.

Η ανταλλαγή πληροφοριών κινητοποίησε την Ομάδα Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος και Ναρκωτικών (EDOA) της Guardia Civil, η οποία ξεκίνησε εντατικές έρευνες.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν την αλυσίδα της οργάνωσης και να αποκαλύψουν ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παρασκευής, συσκευασίας και αποθήκευσης ναρκωτικών στις περιοχές Λα Κοστέρα και Κανάλ ντε Ναβαρές.

Η οργάνωση λειτουργούσε με τη χρήση κρυπτογραφημένων πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων, μέσω των οποίων λαμβάνονταν οι παραγγελίες από πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Στη συνέχεια, τα μέλη της συσκεύαζαν τις ουσίες σε δέματα και τα απέστελναν μέσω συμβατικών ταχυδρομείων και εταιρειών courier.

1.500 διεθνείς αποστολές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητά της το 2025, πραγματοποιώντας αποστολές σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση.

Συνολικά, εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.500 αποστολές δεμάτων, οι οποίες έφτασαν σε όλες σχεδόν τις ισπανικές επαρχίες και σε περισσότερες από 45 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Ταϊλάνδη, η Ταϊβάν και η Σρι Λάνκα.

Κατά τις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου σε ακίνητα στις περιοχές Άννα και Αλκούντια δε Κρεσπίνς, οι αρχές κατέσχεσαν:

Κεταμίνη: 116,5 κιλά

116,5 κιλά Μεθαμφεταμίνη: 18,4 κιλά

18,4 κιλά Κοκαΐνη: 6,9 κιλά

6,9 κιλά Χασίς: 8,8 κιλά

8,8 κιλά Ηρωίνη: 1 κιλό

1 κιλό LSD: 20.000 δόσεις

20.000 δόσεις Λοιπές ουσίες και υλικά: 20,85 κιλά άλλων ουσιών, 25 κιλά υλικού νόθευσης και 41 κιλά χημικών συστατικών παρασκευής.

20,85 κιλά άλλων ουσιών, 25 κιλά υλικού νόθευσης και 41 κιλά χημικών συστατικών παρασκευής. Εξοπλισμός και μετρητά: 26.000 ευρώ σε μετρητά, ζυγαριές ακριβείας και εργαλεία συσκευασίας.

Διεθνής συντονισμός, europol και προφυλακίσεις

Η εξάρθρωση του δικτύου αποτελεί προϊόν ευρείας διεθνούς συνεργασίας. Στη Ρουμανία και την Ουγγαρία εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν εκκρεμή δέματα, ενώ συνελήφθη και ένας παραλήπτης, την ώρα που ο συντονισμός με τις ολλανδικές αρχές έγινε μέσω της Europol.

Παράλληλα, η ισπανική ταχυδρομική υπηρεσία Correos συνέδραμε καθοριστικά στον εντοπισμό και το μπλοκάρισμα των ύποπτων φορτίων.

Οι πέντε συλληφθέντες (τρεις άνδρες και δύο γυναίκες), όλοι Ισπανοί υπήκοοι ηλικίας από 18 έως 44 ετών, οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και σφετερισμό ταυτότητας. Με δικαστική απόφαση, οι τέσσερις προφυλακίστηκαν, ενώ ο πέμπτος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.