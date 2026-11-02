Σε τουλάχιστον 12 ανέρχονται οι πολίτες ξένης καταγωγής που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα της περασμένης Τετάρτης στην Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των ιατροδικαστικών και αστυνομικών αρχών το βράδυ της Κυριακής (1/11), ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται τέσσερις Αμερικανοί, μία Γαλλίδα, ένας Καναδός, καθώς και πολίτες από την Ιαπωνία, την Τυνησία, την Πορτογαλία, το Μεξικό, την Τσεχία και την Αργεντινή.

Μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί οι 66 από τους συνολικά 69 νεκρούς της τραγωδίας, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη τριών επιβατών, δύο Αυστραλών και ενός Ιάπωνα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν επιβατική αμαξοστοιχία της κρατικής εταιρείας Renfe προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος ενός συρμού της ιδιωτικής Iryo. Το προπορευόμενο τρένο βρισκόταν ακινητοποιημένο στην ίδια γραμμή εξαιτίας βλάβης στο μηχανογραφικό σύστημα που ελέγχει τη σηματοδότηση.

Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που συγκλονίζει την Ισπανία μέσα στο 2026, μετά την τραγωδία του Ιανουαρίου στην Ανδαλουσία που άφησε πίσω της 46 νεκρούς. Το συμβάν κατατάσσεται ήδη στα χειρότερα που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη τον 21ο αιώνα και ρίχνει βαριά σκιά στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό, καθώς σημειώθηκε εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.