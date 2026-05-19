Στα χέρια των ισπανικών αρχών βρίσκεται ένας 25χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε τους γονείς του και προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων, ανάμεσα στα οποία είναι και ο ίδιος του ο γιος. Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, 18 Μαΐου, στην πόλη Ελ Εχίδο, που βρίσκεται στη νότια επαρχία της Αλμερία, στην Ισπανία.

Σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας, και οι τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Βάσει των όσων μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ, πέρα από το επτά μηνών βρέφος του δράστη, ανάμεσα στους τραυματίες συγκαταλέγονται ένας 60χρονος άνδρας, μία γυναίκα, καθώς και ένα ακόμη μωρό ηλικίας 18 μηνών.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Europa Press, ο φερόμενος ως δράστης διέφυγε αρχικά από το σημείο του εγκλήματος, ωστόσο αργότερα προσήλθε αυτοβούλως και παραδόθηκε σε τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Οι Αρχές προσανατολίζονται στο ενδεχόμενο της ενδοοικογενειακής βίας ως αρχική εκτίμηση για το κίνητρο της επίθεσης. Παράλληλα, εξετάζεται το πώς περιήλθε στην κατοχή του το όπλο, δεδομένου ότι ο 25χρονος δεν διέθετε τη σχετική άδεια οπλοκατοχής.

Λόγω της αυστηρής νομοθεσίας που διέπει την οπλοκατοχή στην Ισπανία, οι επιθέσεις τέτοιου τύπου θεωρούνται ιδιαίτερα σπάνιες για τη χώρα.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα δεδομένα του Γραφείου του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, κατά το έτος 2023 σημειώθηκαν συνολικά 53 ανθρωποκτονίες με χρήση πυροβόλου όπλου σε ολόκληρη την επικράτεια. Το νούμερο αυτό αντιστοιχεί σε 0,1 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, κατατάσσοντας την Ισπανία μεταξύ των χωρών με τους χαμηλότερους σχετικούς δείκτες, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.