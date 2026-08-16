Μια πλημμύρα και μια κατολίσθηση στη βορειοδυτική Ισπανία προκάλεσαν το Σάββατο τον θάνατο δύο γυναικών και τον τραυματισμό δύο μωρών, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Ο θάνατος δύο γυναικών, ηλικίας περίπου 60 και 80 ετών αντίστοιχα, έχει επιβεβαιωθεί», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστίλης και Λεόν, προσθέτοντας ότι δύο μωρά έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για μώλωπες μετά την καταστροφή που σημειώθηκε στο μικρό χωριό Μανθανέδο ντε Βαλντούεθα.