Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τέσσερις (ανάμεσά τους δύο ανήλικοι) τραυματίστηκαν σοβαρά αργά το βράδυ της Δευτέρας, 18 Μαΐου, μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στον δήμο Ελ Εχίδο της Αλμερία, στην Ισπανία.

Σύμφωνα με την El Pais, οι πρώτες κλήσεις στις Αρχές για το συμβάν έγιναν γύρω στις 23:15. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή που είναι γνωστή ως «Ελ Καναλίγιο» (El Canalillo), η οποία βρίσκεται κοντά στη γειτονική κωμόπολη Μπαλανέγκρα.

Ο δράστης είναι άνδρας, ο οποίος έχει διαφύγει και αναζητείται. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πρόκειται για συγγενικό πρόσωπο όλων ή ορισμένων, εκ των θυμάτων της επίθεσης.

Μετά το βίαιο περιστατικό, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πολιτοφυλακής (Guardia Civil), συμπεριλαμβανομένων μελών της Ομάδας Ταχείας Δράσης (GAR), καθώς και ιατρικές ομάδες για την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες από τα πυρά.