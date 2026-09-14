Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην προσπάθεια κατάσβεσης μιας δασικής πυρκαγιάς στην ενδοχώρα της τουριστικής περιοχής Κόστα ντελ Σολ, κοντά στη Μαρμπέγια στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Deux personnes blessées dans un feu de forêt dans l’arrière pays de la Costa del Sol en Espagnehttps://t.co/j9UEYQqM77 — BFM (@BFMTV) September 13, 2026

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε μια ορεινή περιοχή κοντά στο Μπενααβίς, ένα χωριό που φιλοξενεί μια μεγάλη κοινότητα αλλοδαπών, κυρίως Βρετανών, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας σε ανακοίνωσή τους. «Ένα άτομο υπέστη εγκαύματα προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά και ένας δασοπυροσβέστης τραυματίστηκε μετά από πτώση», σύμφωνα με την ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ.

WILDFIRE EXPLODES ACROSS SPAIN’S COSTA DEL SOL A dangerous wildfire is spreading fast across southern Spain. Flames are racing through the hills near Benahavís, forcing evacuations as a massive column of smoke rises over the Costa del Sol. More than 100 firefighters are… pic.twitter.com/KbpHDYzaIP — Michael Bradbury (@MrMBB333) September 13, 2026

Οι αρχές ζήτησαν από τους 9.500 κατοίκους του γραφικού χωριού και των γειτονικών οικισμών να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους επειδή οι φλόγες εξαπλώνονται πολύ γρήγορα, ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 50 χιλιομέτρων την ώρα.

🇪🇸 🔥 Seems like fire season isn’t quite over yet. Costa del Sol today https://t.co/k9kNPz4LYB pic.twitter.com/mttRQcHEF4 — British Tuga (@BritishTuga) September 13, 2026

Μόνο μία οικιστική ζώνη εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από περίπου είκοσι εναέρια μέσα, έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές, περισσότερα από 2.960.000 στρέμματα έχουν καεί φέτος στην Ισπανία.