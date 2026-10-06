Το ισπανικό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε δύο νέα διατάγματα για τη στέγαση, τα οποία θα εξεταστούν μέσω ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 69 βουλευτών, παρά τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου 2026, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, κατόπιν της απόρριψης των κυβερνητικών μέτρων για τη στεγαστική κρίση από το Κοινοβούλιο, την περασμένη Παρασκευή (02/10).

Τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν 21 παρεμβάσεις για την προστασία των ενοικιαστών, άτοκα δάνεια έως 50.000 ευρώ για αγορά πρώτης κατοικίας, και αναστολή εξώσεων ευάλωτων πολιτών έως το 2030.

Τα δύο νέα διατάγματα

Παρά τη διάλυση του Κοινοβουλίου, το ισπανικό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε δύο νέα διατάγματα για τη στέγαση. Όπως δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ, τα κείμενα αυτά δεν θα εξεταστούν από το σύνολο των 350 βουλευτών, αλλά από την ειδική συνταγματική επιτροπή των 69 βουλευτών, η οποία λειτουργεί μετά τη δημοσίευση του διατάγματος διάλυσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η κυβέρνηση ελπίζει στην υπερψήφιση τουλάχιστον του ενός κειμένου, ώστε να τεθεί προσωρινά σε εφαρμογή. Για την επίτευξη πλειοψηφίας στην επιτροπή των 69 μελών, δεν απαιτείται πλέον η θετική ψήφος του Junts, καθώς αρκεί η υποστήριξη μικρότερων κομμάτων, όπως οι Βάσκοι εθνικιστές (PNV), οι οποίοι είχαν ήδη υπερψηφίσει το πρώτο κείμενο την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον Ισπανό Πρωθυπουργό, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τα δύο νέα διατάγματα για την στέγαση, με την ελπίδα να υιοθετηθούν μέσω ειδικής κοινοβουλευτικής οδού πριν από τις πρόωρες εκλογές στα τέλη Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Σάντσεθ, τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν:

21 παρεμβάσεις για την περαιτέρω προστασία των ενοικιαστών σε μια «δυσλειτουργική» αγορά ακινήτων. Άτοκα δάνεια έως 50.000 ευρώ για τη διευκόλυνση αγοράς πρώτης κατοικίας. Αναστολή των εξώσεων ευάλωτων ανθρώπων έως το έτος 2030. Μέτρα κατά των κερδοσκοπικών επενδυτικών κεφαλαίων που κατηγορούνται για κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων.

«Η κυβέρνηση αυτή δεν θα κάνει πίσω», διαβεβαίωσε ο Πέδρο Σάντσεθ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών

Η κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης συνασπισμού Σοσιαλιστών – Sumar την περασμένη Παρασκευή, όταν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης καταψηφίστηκαν, πυροδότησε τις πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία.

Σημαντικό ρόλο στην απόρριψη των αρχικών νομοσχεδίων διαδραμάτισε η αντιπολίτευση των βουλευτών του αυτονομιστικού καταλανικού κόμματος Junts.

Απέναντι στο αδιέξοδο αυτό, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προχώρησε σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμα, προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου 2026, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων κορυφαίων στελεχών του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Παράλληλα, ο ηγέτης της δεξιάς αντιπολίτευσης, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, είχε καλέσει τον πρωθυπουργό να προσφύγει άμεσα στις κάλπες.

Κοινωνική οργή και μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους

Η πολιτική αντιπαράθεση εκτυλίσσεται στον απόηχο μεγάλων λαϊκών κινητοποιήσεων, οι οποίες εντάθηκαν μετά την πρόσφατη έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι όπου ζούσε για 70 χρόνια, στη Μαδρίτη.

Το Σάββατο (03/10) πραγματοποιήθηκαν μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό ζήτημα:

Μαδρίτη: Πραγματοποιήθηκαν πορείες με το σύνθημα «Προς γενική απεργία», με τη συμμετοχή 70.000 διαδηλωτών σύμφωνα με τις Αρχές, ή 500.000 σύμφωνα με το Συνδικάτο των Ενοικιαστών. Ακτιβιστές έχουν κατασκηνώσει σε κεντρική πλατεία της πόλης.

Πραγματοποιήθηκαν πορείες με το σύνθημα «Προς γενική απεργία», με τη συμμετοχή 70.000 διαδηλωτών σύμφωνα με τις Αρχές, ή 500.000 σύμφωνα με το Συνδικάτο των Ενοικιαστών. Ακτιβιστές έχουν κατασκηνώσει σε κεντρική πλατεία της πόλης. Λοιπές πόλεις: Διαδηλώσεις εκδηλώθηκαν στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, το Σανταντέρ, τη Σεγόβια και το Τολέδο.

Διαδηλώσεις εκδηλώθηκαν στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, το Σανταντέρ, τη Σεγόβια και το Τολέδο. Βαλένθια: Η κινητοποίηση κατέληξε σε συγκρούσεις με την αστυνομία, με απολογισμό εννέα ελαφρά τραυματίες αστυνομικούς και πέντε συλλήψεις.

Η κινητοποίηση κατέληξε σε συγκρούσεις με την αστυνομία, με απολογισμό εννέα ελαφρά τραυματίες αστυνομικούς και πέντε συλλήψεις. Βαρκελώνη: Η προγραμματισμένη διαδήλωση ακυρώθηκε λόγω καταιγίδας.

Οι διαδηλωτές και εκπρόσωποι των Συνδικάτων Ενοικιαστών καταγγέλλουν τις υψηλές τιμές των ενοικίων, τις επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης, καθώς και την επίδραση των τουριστικών πλατφορμών τύπου Airbnb και των επενδυτικών κεφαλαίων που μειώνουν τη διαθεσιμότητα κατοικιών για τους μόνιμους κατοίκους.