Η ισπανική αστυνομία εκδίωξε σήμερα εκατοντάδες μετανάστες από ένα πρώην λύκειο στην πόλη Μπανταλόνα της βορειοανατολικής Ισπανίας, στη μεγαλύτερη έως σήμερα τέτοια επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ στην Ισπανία, σύμφωνα με έναν σύλλογο που εκπροσωπεί ντόπιους ενοικιαστές.

Το κτήριο, που ήταν επί χρόνια υπό κατάληψη, εκκενώθηκε κατ’ εντολή του δημάρχου Χαβιέρ Γκαρσία Αλμπιόλ, που πρόσκειται στο συντηρητικό, αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (PP) και οι απόψεις του για το μεταναστευτικό έρχονται σε σύγκρουση με την πιο ανεκτική στάση της σοσιαλιστικής κεντρικής κυβέρνησης.

Μικροσυγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ αστυνομικών από τη μία και ακτιβιστών και μεταναστών από την άλλη. Οι περισσότεροι πάντως έφυγαν ειρηνικά, μεταφέροντας τα υπάρχοντά τους με καροτσάκια ή κάθισαν στον δρόμο με τις αποσκευές τους, καθώς δεν έχουν πού να πάνε.

Ο Αλμπιόλ δικαιολόγησε την απόφαση με το σκεπτικό ότι είναι αναγκαίο να καταπολεμηθεί η παρανομία και το έγκλημα, το οποίο συνδέει με την παράτυπη μετανάστευση. Ο δήμαρχος έχει επίσης ταχθεί υπέρ της απέλασης όσων παραβιάζουν τον νόμο.

Η κεντρική κυβέρνηση έχει αγκαλιάσει τη μετανάστευση, επισημαίνοντας τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν για τη χώρα, σε μια περίοδο που άλλες χώρες της ΕΕ κλείνουν τα σύνορά τους και ακροδεξιά κόμματα κερδίζουν υποστήριξη υποσχόμενα αυστηρότερους ελέγχους.

Η ένωση των ενοικιαστών και άλλες οργανώσεις προέτρεψαν τις αρχές να παράσχουν εναλλακτικές λύσεις για τη στέγαση των περίπου 400 ανθρώπων που τους έγινε έξωση. Πολλοί μετανάστες όμως, όπως ένας 25χρονος Σενεγαλέζος, ο Μπουμπακάρ, είπαν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να κοιμηθούν στους δρόμους.

«Απόψε το σχέδιό μας είναι να κοιμηθούμε στον δρόμο επειδή δεν ξέρουμε πού να πάμε. Και, όπως βλέπετε, βρέχει και κάνει κρύο και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Θα πρέπει να κοιμηθούμε έτσι. Είναι πολύ σκληρό», είπε ο νεαρός, που έδωσε μόνο το μικρό του όνομα.

Στην ίδια πόλη πριν από πέντε χρόνια, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα εργοστάσιο όπου είχαν βρει καταφύγιο μετανάστες από τη Δυτική Αφρική έπιασε φωτιά.

