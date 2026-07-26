Σε κλοιό πυρκαγιών βρίσκεται η Ισπανία, με τις φλόγες που μαίνονται δυτικά της Μαδρίτης να προκαλούν τεράστια ανησυχία στις τοπικές αρχές. Το βράδυ του Σαββάτου, 25 Ιουλίου, η επικινδυνότητα του μετώπου οδήγησε στην απόφαση να διαταχθεί η άμεση απομάκρυνση των κατοίκων από οκτώ επιπλέον δήμους στην ευρύτερη περιοχή του Τολέδο.

Η κρατική μηχανή έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών να προχωρά σε επίσημη ενημέρωση για τις περιοχές που πρέπει να εκκενωθούν. Μέσα από τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα «Χ», το υπουργείο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Λόγω της δασικής πυρκαγιάς, εκδόθηκε προειδοποίηση για την εκκένωση των κάτωθι δήμων του Τολέδο: Μπουεναβεντούρα, Ναβαμορκουέντε, Ρεάλ ντε Σαν Βιθέντε, Χινοχόσα ντε Σαν Βιθέντε, Καστίγιο ντε Μπαγιουέλα, Γκαρσιοτούμ, Νούνιο Γκόμεθ και Πελαουστάν».

Έκδηλη ανησυχία από τον υπουργό Εσωτερικών

Την ίδια ώρα, η πολιτική ηγεσία δεν κρύβει τον προβληματισμό της για την εξέλιξη της κατάστασης. Ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου, παραδέχθηκε αρχικά πως: «Η κατάσταση είναι περίπλοκη».

Στη συνέχεια, ο υπουργός αναφέρθηκε στις αντίξοες καιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, προϊδεάζοντας για τις κρίσιμες ώρες που ακολουθούν:

«Σήμερα, είμαστε λίγο πιο απαισιόδοξοι από χθες. Οι καιρικές συνθήκες, όπως διαπιστώσατε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεν βοήθησαν καθόλου. Η νύχτα δεν προβλέπεται ιδιαίτερα ευνοϊκή, δεν θα είναι διόλου εύκολη για εμάς».