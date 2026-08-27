Μία από τις σοβαρότερες κλοπές πολιτιστικής κληρονομιάς των τελευταίων δεκαετιών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/08), στην επαρχία του Αλικάντε της Ισπανίας.

Στόχος των δραστών έγινε το Μουσείο της Βιγιένα (MUVI), από όπου αφαιρέθηκαν τα αυθεντικά κομμάτια του «Θησαυρού της Βιγιένα».

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες παραβίασαν πλαϊνό παράθυρο του κτηρίου και μπήκαν στο μουσείο, κινούμενοι με εξαιρετική ταχύτητα.

Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε στις 05:16 το πρωί, ενώ η αστυνομία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μιας προηγούμενης ψευδούς ειδοποίησης σε κοντινή αθλητική εγκατάσταση, η οποία ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε ως αντιπερισπασμός για να απομακρυνθούν οι αστυνομικές περιπολίες από την περιοχή.

Ένα πρωτοφανές εύρημα της εποχής του χαλκού

Ο Θησαυρός της Βιγιένα θεωρείται ένα από τα πολυτιμότερα και σημαντικότερα ευρήματα προϊστορικής χρυσοχοΐας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Βρέθηκε τον Δεκέμβριο του 1963 από τον διακεκριμένο αρχαιολόγο Χοσέ Μαρία Σολέρ κοντά στην πόλη της Βιγιένα.

Περιλαμβάνει δεκάδες χρυσά κύπελλα, βραχιόλια, ασημένια αγγεία και διακοσμητικά αντικείμενα, συνολικού βάρους περίπου 10 κιλών.

Χρονολογικά τοποθετείται μεταξύ του 14ου και του 12ου αιώνα π.Χ. (με ορισμένες εκτιμήσεις να φτάνουν έως το 1000 π.Χ.).

Ιδιαίτερη επιστημονική αξία παρουσιάζουν τα σιδερένια αντικείμενα του θησαυρού, καθώς αναλύσεις έχουν αποδείξει ότι ο σίδηρος προέρχεται από μετεωρίτη.

Η ιστορική του σημασία προσφέρει ανεκτίμητα στοιχεία για τα εμπορικά δίκτυα και την κοινωνική οργάνωση της Ιβηρικής Χερσονήσου κατά την Εποχή του Χαλκού, ενώ λόγω της σπανιότητάς του έχει επανειλημμένα συγκριθεί με τα βασιλικά ευρήματα των Μυκηνών στην Ελλάδα.

Η έρευνα των Αρχών

Οι ερευνητές της Guardia Civil εξετάζουν το σενάριο της προσεκτικά σχεδιασμένης επιχείρησης από επαγγελματίες διαρρήκτες.

Ο τρόπος παραβίασης, η ταχύτητα δράσης και η στοχευμένη αφαίρεση των συγκεκριμένων αντικειμένων ενισχύουν την εκτίμηση ότι οι δράστες γνώριζαν ακριβώς την αξία και τη θέση των εκθεμάτων.

Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο η κλοπή να έγινε κατόπιν «παραγγελίας» για λογαριασμό συλλέκτη της μαύρης αγοράς, καθώς η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα των αντικειμένων καθιστά αδύνατη την πώλησή τους στη νόμιμη αγορά τέχνης.

Αυξημένη ανησυχία για τα ισπανικά μουσεία

Το περιστατικό επανεισάγει με δραματικό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας των μουσείων στην Ισπανία.

Η κλοπή στη Βιγιένα σημειώνεται μόλις λίγους μήνες μετά την αφαίρεση 149 νομισμάτων του «Θησαυρού της Βιγιανουέβα» από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μπανταχόθ, εγείροντας έντονο προβληματισμό στις Αρχές.

Σημειώνεται ότι για πολλά χρόνια στο MUVI εκτίθεντο μόνο αντίγραφα για λόγους ασφαλείας, ωστόσο με τη μεταφορά του μουσείου στη νέα του έδρα, τα αυθεντικά ευρήματα είχαν επιστρέψει στις προθήκες.

Αυτή τη στιγμή το μουσείο παραμένει αποκλεισμένο, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

ÚLTIMA HORA 🔴 Roban en Alicante el Tesoro de Villena, uno de los conjuntos más valiosos de la Edad de Bronce en Europahttps://t.co/oDjyczL6BV pic.twitter.com/8Vt25sNby5 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 27, 2026

🔴 ÚLTIMA HORA | Robado el Tesoro de Villena, uno de los hallazgos más importantes de la Edad de Bronce en Europa https://t.co/q8OIkBdqEv pic.twitter.com/ovfwE4dQ0Z — EL PAÍS (@el_pais) August 27, 2026