Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε καφέ στη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 25 άνθρωποι, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 3:00 μ.μ. τοπική ώρα, στην οδό Μανουέλ Μαρότο, έπληξε το κτήριο κατοικιών που βρίσκεται πάνω από το καφέ.

Από την έκρηξη κατέρρευσε μέρος της διπλανής εισόδου και ένας από τους τοίχους του καφέ.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, η έκρηξη οφείλεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου η οποία για άγνωστους ακόμη λόγους εξερράγη.

Στο σημείο της έκρηξης κατέφθασαν 13 άτομα της ισπανικής Πολιτικής Προστασίας και 17 πυροσβέστες μαζί με μονάδες της Υπηρεσίας Επειγόντων Περιστατικών της Κοινότητας (SUMMA 112).

Η Αστυνομία απέκλεισε τον δρόμο μέχρι να τελειώσουν οι έρευνες.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Σχετικές Ειδήσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #25 τραυματίες #έκρηξη σε καφέ #Ισπανία #Μαδρίτη