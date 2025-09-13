Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε καφέ στη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 25 άνθρωποι, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ha ocurrido en un local situado en la calle Manuel Maroto y ha afectado al edificio superior de viviendashttps://t.co/aDehImEruy — Telemadrid (@telemadrid) September 13, 2025

Η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 3:00 μ.μ. τοπική ώρα, στην οδό Μανουέλ Μαρότο, έπληξε το κτήριο κατοικιών που βρίσκεται πάνω από το καφέ.

Από την έκρηξη κατέρρευσε μέρος της διπλανής εισόδου και ένας από τους τοίχους του καφέ.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, η έκρηξη οφείλεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου η οποία για άγνωστους ακόμη λόγους εξερράγη.

🔴 #ÚLTIMAHORA | Una explosión en un bar de Vallecas, en Madrid, deja 14 heridos, uno de ellos de gravedad 🔗 https://t.co/ARqIbBswlR pic.twitter.com/sPvEqyl4f0 — ABC.es (@abc_es) September 13, 2025

Στο σημείο της έκρηξης κατέφθασαν 13 άτομα της ισπανικής Πολιτικής Προστασίας και 17 πυροσβέστες μαζί με μονάδες της Υπηρεσίας Επειγόντων Περιστατικών της Κοινότητας (SUMMA 112).

Η Αστυνομία απέκλεισε τον δρόμο μέχρι να τελειώσουν οι έρευνες.