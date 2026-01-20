Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε την Τρίτη κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοδηγού, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση.

Το ατύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters, AFP

