Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε την Τρίτη κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοδηγού, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση.

Το ατύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή.

PHOTOS: 15 injured after commuter train derails near Barcelona, Spain when wall collapses onto tracks https://t.co/mpr0uEX3Fn pic.twitter.com/VpbsymcXwQ — Rapid Report (@RapidReport2025) January 20, 2026

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters, AFP