Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Μινόρκα της Ισπανίας, που βρίσκεται στις Βαλεαρίδες νήσους, όταν τμήμα διακοσμητικού γείσου αποκολλήθηκε από πρόσοψη κτηρίου και έπεσε πάνω σε θαμώνες καφέ στην ιστορική πλατεία Plaza Nova της Σιουταδέγια. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο Ελληνίδες τουρίστριες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής, την ώρα που οι τρεις γυναίκες κάθονταν σε εξωτερικό χώρο καταστήματος για πρωινό.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, τμήμα του γείσου αποκολλήθηκε από ύψος περίπου τριών μέτρων και κατέληξε πάνω τους.

Οι τραυματίες είναι δύο Ελληνίδες, ηλικίας 38 και 39 ετών σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, καθώς και μία 65χρονη Βρετανίδα. Οι τρεις γυναίκες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στην ιδιωτική κλινική Juaneda της Σιουταδέγια.

Οι δύο εξ αυτών υπέστησαν ελαφρά κρανιοεγκεφαλικά τραύματα, ενώ αναφέρθηκαν επίσης κατάγματα και πολλαπλοί τραυματισμοί. Οι γιατροί εκτιμούν ότι η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν μονάδες της τοπικής αστυνομίας, ασθενοφόρα προηγμένης υποστήριξης ζωής, καθώς και πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στην απομάκρυνση επικίνδυνων τμημάτων της πρόσοψης και στην ασφάλιση της περιοχής. Η δημοτική αρχή ενεργοποίησε προειδοποιητικά το δημοτικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώ η πρόσβαση στην πλατεία αποκλείστηκε προσωρινά.

Το δημαρχείο της Σιουταδέγια ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα, σημειώνοντας πως οι πρώτες αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό από την ειδοποίηση στο 112. Παράλληλα, οι ισπανικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της αποκόλλησης του διακοσμητικού στοιχείου από το κτήριο.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την κατάσταση παλαιών κτηρίων σε τουριστικές περιοχές της Ισπανίας. Τοπικά μέσα υπενθυμίζουν ότι τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί και άλλα παρόμοια περιστατικά με καταρρεύσεις τμημάτων κτηρίων στη Μινόρκα και στις Βαλεαρίδες Νήσους.