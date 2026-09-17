Το άψυχο σώμα άνδρα που παρασύρθηκε από χείμαρρο κοντά στη Βαρκελώνη εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας της Ισπανίας, καθώς οι ακτές της χώρας της Ιβηρικής στη Μεσόγειο πλήττονται από σφοδρές βροχοπτώσεις, οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες.

Οι καταιγίδες καταγράφηκαν καθώς η χώρα βρισκόταν μέχρι χθες αντιμέτωπη με Σεπτέμβριο εξαιρετικά ξηρό, έπειτα από το καλοκαίρι που έσπασαν ρεκόρ θερμοκρασίας, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET).

Το Πυροσβεστικό Σώμα της Καταλονίας ανέφερε μέσω X ότι «εντόπισε το άψυχο σώμα άνδρα» στο χωριό Ολιβέγια, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελώνης, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας πως αγνοείτο γυναίκα.

A Olivella (Garraf), hem localitzat el cos sense vida d’un home a uns 500 metres del punt on es trobava el vehicle arrossegat per la riera, en una zona accessible. Hem recuperat el cos i @mossos ha confirmat que l’home era el conductor del vehicle. https://t.co/SlEBaKBzMS — Bombers (@bomberscat) September 16, 2026

Το θύμα βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου που «παρασύρθηκε» από χείμαρρο, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η AEMET είχε εκδώσει προειδοποιήσεις χθες για ισχυρές βροχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας και είχε κηρύξει «κόκκινο συναγερμό» για λίγη ώρα στη Βαρκελώνη, λόγω του κινδύνου να την πλήξουν ξαφνικές πλημμύρες.

Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της Καταλονίας και της Βαλένθιας να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση δεν είναι απόλυτα απαραίτητη και να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναφέρθηκε μέσω X σε «πολύ περίπλοκες καταστάσεις».

Las fuertes lluvias y tormentas están dejando esta noche situaciones muy complicadas en varias zonas de nuestra geografía, especialmente en Catalunya y la Comunitat Valenciana. Es fundamental seguir siempre las recomendaciones de los servicios de emergencias y consultar fuentes… https://t.co/S928gUYr9s — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 16, 2026

Στη Βαρκελώνη, σταθμοί του μετρό έκλεισαν, ενώ λεωφορεία τροποποίησαν δρομολόγια καθώς δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Ο περιφερειακός οργανισμός σιδηροδρόμων αντιμετώπισε προβλήματα, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, το δεύτερο πιο πολυάσχολο της Ισπανίας.

Οι καταλανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων δέχτηκαν πάνω από 850 κλήσεις για τα καιρικά φαινόμενα, έκαναν λόγο για πάνω από 500 συμβάντα.

Στη γειτονική Βαλένθια, που είχε σαρωθεί το 2024 από πλημμύρες με πάνω από 230 νεκρούς, η μετεωρολογική υπηρεσία έκανε λόγο για κατακρήμνιση 70 χιλιοστών μέσα σε μόλις μισή ώρα σε διάφορες κοινότητες. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν 478 συμβάντα στην επαρχία, κυρίως υλικές ζημιές, κυκλοφοριακά προβλήματα και πλημμυρισμένα σπίτια ή διαρροές υδάτων.

Στην ομώνυμη πρωτεύουσα όλες οι γραμμές του μετρό ανέστειλαν τη λειτουργία τους, όπως και το αεροδρόμιο για αρκετές ώρες, οδηγώντας στην εκτροπή 12 πτήσεων, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια AENA.

Επιστήμονες εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει ισχυρότερες τις καταιγίδες στη Μεσόγειο που πλήττουν γενικά την Ισπανία το φθινόπωρο.