Σοκάρει υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων που αφορά την Καθολική Εκκλησία στην Ισπανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας El País, η υπόθεση αφορά τον Ραφαέλ Θορνόθα, τον νυν επίσκοπο Κάντιθ και Θέουτα.

Άνδρας κατηγορεί τον επίσκοπο για σεξουαλική κακοποίηση από την ηλικία των 14 ως τα 21 την δεκαετία του 1990, όταν ο ιεράρχης ήταν ακόμη ιερέας και διευθυντής του ιεροδιδασκαλείου της Χετάφε, κοντά στη Μαδρίτη. Η Ισπανική Καθολική Εκκλησία ξεκινά έρευνα μετά από καταγγελία για παιδεραστία σε βάρος του Επισκόπου του Κάντιθ, Ραφαέλ Σορνόσα.

Το θύμα αναφέρει «χάδια» και «φιλιά» κατά τη διάρκεια κατασκηνώσεων και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου που παρακολουθούσε ο πρώην υποψήφιος.

Σύμφωνα με την El Pais τα γεγονότα που επί του παρόντος προδιαγράφονται ποινικά τέθηκαν υπόψη του Βατικανού στις αρχές του καλοκαιριού, όταν το θύμα υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή για το Δόγμα της Πίστης.

Ο Επίσκοπος Ραφαέλ Σορνόσα, οποίος κατηγορείται «αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά το πρόγραμμά του προκειμένου να διευκρινιστούν τα γεγονότα», ανακοίνωσε η Επισκοπή του Κάντιθ, η οποία απαιτεί να γίνει σεβαστό το «τεκμήριο της αθωότητας».

Τέλος, να σημειωθεί ότι η Ισπανική Καθολική Εκκλησία δέχεται συχνά επικρίσεις για την έλλειψη δράσης της κατά των σεξουαλικών επιθέσεων που διαπράττονται από κληρικούς.